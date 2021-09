Erst vor wenigen Wochen hat GWM Ora auf der Shanghai Auto Show 2021 den Ora Punk Cat enthüllt. Der Punk Cat ist zwar noch ein Prototyp, doch das Design ist mehr als offensichtlich vom VW Käfer abgekupfert. Ganz vorbei scheint die Zeit der dreisten Kopien also doch noch nicht. Mit dem ersten Modell für den europäischen Markt möchte. Laut eigener Aussage soll der Ora Cat dashaben. Ob das wirklich stimmt, klärt die erste Sitzprobe auf der IAA Mobility in München ( Die Tops & Flops der Messe)

Im Vergleich zu vielen futuristisch anmutenden Elektroautos setzt der fürmit weichen Linien. Die runden Scheinwerfer verfügen über Matrix-LED-Technik und erinnern an Mini . Im Profil hat der Ora Cat, der in China seit 2020 unter dem Namen Ora Haomao vertrieben wird, eine gewisse Ähnlichkeit zum Opel Adam . Die Radhaus-Verbreiterungen der GT-Version in Fake-Carbon sind Geschmackssache. Genauso wie das. Stattdessen ist ein durchgängiges Lichtband in der Heckscheibe platziert. Reflektoren und Rückfahrscheinwerfer befinden sich in der Heckschürze.