Entschuldigung, wir haben noch gar nicht verraten, für wen wir hier die Lanze brechen. Dürfen wir also vorstellen:Skyactiv-G 90 M Hybrid,1.0 T-GDI 48V-Hybrid und1.2 DI Turbo. Drei Vertreter der klassischen Kleinwagen-Liga, die sich vor nichts und niemandem verstecken müssen. Der Japaner überzeugt nach leichtemmit noch mehr Eleganz, befährt mit seinemund Kondensator statt Akku als elektrischem Speicher beim Spritsparen einen ganz besonderen Weg. Hyundai steckt in den neuenzum Sparen einen. Das-System arbeitet im Koreaner aber mit der doppelten Spannung und wird mit einer elektronisch geregelten Kupplung kombiniert.

Ctek CT5 Time to Go

Opel vertraut schließlich ganz klassisch auf einen kleinenohne besondere Spartechnik. Was grundsätzlich aber erst malspart. Ob die elektrisch unterstütztendamit zu knacken sind und was die drei Kurzen sonst noch so draufhaben, klärt unser Vergleich. So viel verraten wir schon jetzt: Langweilig wird's nicht.