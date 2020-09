D

Am Heck wurden vor allem die Rücklichter und die Schürze für das verändert.

er Hyundai Kona erhält nach drei Jahren sein erstes Facelift und wächst in diesem Zuge um vier Zentimeter in die Länge. Es gibt ihn als Verbrenner, Hybrid oder reines Elektroauto.Der Kaskadengrill weicht einem deutlich größeren Exemplar, das durch einen breiten Stoßfänger vom ebenfalls größer gestalteten unteren Lufteinlass getrennt wird. Dieser Stoßfänger geht in die Beplankungen der Radhäuser über.Die ohnehin schon schmalen LED-Tagfahrlichter am Rand der Motorhaube verengen sich zu noch schmaleren Schlitzen. Die Scheinwerfer sind beim Facelift des Kona wieder getrennt davon eine Etage tiefer angebracht und erhalten ein neues Innenleben sowie eine klassischere Form.Dabei ist vor allem auffällig, dass der Blinker nun unter Klarglas steckt, was etwas mehr Ruhe ins Design bringt. Die neugestaltete Heckschürze ist horizontaler ausgerichtet und wirkt flacher.