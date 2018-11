Jaguar F-Pace SVR (2018): Test, Motor, Preis, PS, Marktstart

Die Auspuffanlage mit vier Endrohren erinnert an den Sportwagen F-Type SVR.

Der schwarze Kühlergrill wurde mit einem SVR-Logo aufgewertet. In der Seitenansicht fallen die muskulösen Schweller und die senkrechten Lufteinlässe hinter den vorderen Radkästen auf. Von dort aus erstreckt sich eine markante Sicke über die Türen bis zu den Hinterrädern. Serienmäßig steht der F-Pace SVR auf 21 Zoll großen Leichtmetallrädern. Optional bietet Jaguar auch 22-Zöller an. Die Schokoladenseite des Briten ist das auffällige Heck. Hier sticht vor allem die zweiflutige Klappenauspuffanlage mit vier ovalen Endrohren heraus. An beiden Seiten der Heckschürze befinden sich zwei tiefe Sicken. Der F-Pace SVR rollt Anfang 2019 zu den Händlern. Er ist bereits bestellbar und kostet mindestens 99.500 Euro.