Zehn Jahre ist das deutsche Durchschnittsauto mittlerweile alt. Ein Höchstwert, der belegt, wie sich in den vergangenen Dekaden die Fahrzeugqualität verbessert hat. Dennoch währt kaum ein Leben eines Gebrauchtwagens ewig – dann muss teurer Ersatz her. Aber es gibt einige Tipps und Tricks, um die mögliche Nutzungsdauer teilweise extrem zu verlängern und aus dem Auto ein nachhaltiges statt ein Verschleiß-Produkt zu machen. Einige Autos, die heute Klassiker sind, wurden schon von Haus aus auf Langlebigkeit angelegt, so wie diese Autos für die Ewigkeit. Aber auch aktuelle Autos halten länger, wenn man nur diese Tipps beachtet!