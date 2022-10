Angesichts so vieler Qualitäten des angebotenen Mercedes stellt sich die Frage nach seinen Stärken und Schwächen. Bei der Suche lohnt sich als Erstes ein Blick auf die Verwandtschaft: Technisch ist der CLK der Baureihe C 209 (2002 bis 2010) nämlich eine C-Klasse W 203 . Und die war in den frühen Produktionsjahren von Problemen mit Korrosion betroffen. Schwachstellen: Türen, Radläufe, Motorhaube und Kofferraum.