Und: Ihr Prüfling fuhr bereits Auto, da lag sie noch in der Wiege. "Mein erstes Auto war ein gebrauchter Topolino von 1937", erzählt er. Doch der sei ständig kaputt gewesen. Also tauschte er ihn gegen einen Käfer um. Das ist auch schon über 70 Jahre her.

In Deutschland gibt es keine Altersbeschränkung für Pkw- und Motorradführerscheine. Erst wenn ein Fahrer auffällig wird, kann die Behörde eingreifen. "Rentner verwechselt Gaspedal mit Bremse", "Seniorin übersieht Radfahrer", "Opa fährt versehentlich rückwärts" – immer, wenn so etwas passiert, werden die Forderungen laut nach Fahrprüfungen für Senioren, Tauglichkeitstests, Lappen weg ab 70 Jahren.

Heike Hilbig konnte es nicht mehr hören bzw. lesen – und beschloss, das Thema anzugehen. Seitdem bietet sie den Senioren-Check an. Es gibt ein Vorgespräch, in dem gesundheitliche Einschränkungen , Schwächen, Unfälle zur Sprache kommen. "Meist sind es ja die Kinder oder Enkel, die sich melden." Wie bei Rudolf Watzlawik. An sich selbst spürt er keine Veränderungen. Am Verkehr schon: "Damals gab es so gut wie keine Autos auf der Straße, jetzt ist alles voll!"