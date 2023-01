Details wie die bündig in die Karosserie eingelassenen Türgriffe kennen wir bereits von einigen aktuellen Mercedes-Modellen, und auch das Heck mit den zweigeteilten und durch eine Chromspange verbundenen Rückleuchten wirkt vertraut. Die AUTO BILD-Illustration (oben) zeigt: In Zukunft wird sich die E-Klasse deutlich stärker an der S-Klasse (W 223) als an der C-Klasse (W 206) orientieren.