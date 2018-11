Für 2020 plant Mercedes den neuen SL. Schon jetzt testen die Entwickler einen Erlkönig auf dem Nürburgring . Noch handelt es sich dabei allerdings um ein verkürztes und modifiziertes S-Klasse Coupé . In der Serie teilt sich der neue SL die Plattform (Modulare Sportwagen-Architektur "MSA") dann mit dem Nachfolger des AMG GT. Ursprünglich hätte auch der SLK-Nachfolger SLC auf dieser Alu-Plattform basieren sollen – doch zum einen liefen die Kosten aus dem Ruder, und zum anderen fiel die Nachfrage nach Roadstern derart in den Keller, dass Mercedes in diesem Segment wohl bald das Handtuch wirft.

Das sich aktuell SL und AMG GT um die gleiche Käuferschicht streiten, wird in Zukunft stärker differenziert. Während sich der AMG GT noch mehr in Richtung Sportwagen bewegt, wird der SL zum geräumigen 2+2-Sitzer mit Stoffverdeck statt Klapptop. Wenn hier Erinnerungen an die großen SE-Coupés und -Cabriolets der Baureihen W 111/112 aufkommen, dann hat Mercedes vermutlich genau ins Schwarze getroffen. Einziger Wermutstropfen: Da zwischen den E-Klasse-Coupés/Cabrios und dem SL-Nachfolger nicht genug Platz ist für die teuren zweitürigen S-Klassen, ist hier eine Flurbereinigung unumgänglich. Motorseitig wird der neue Dreiliter-Reihensechszylinder die Hauptrolle spielen. Im SL 300 ist der Antrieb für 365 PS gut und im SL 400 stehen etwa 435 PS an. Dank der neuen MSA-Plattform könnte der SL erstmals auch Allradantrieb erhalten