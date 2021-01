viel Entwicklungsarbeit und Geld in . Dem Unternehmen gehört mittlerweile ein Großteil der im Auto verbauten Lautsprechermarken. Zu den bekanntesten zählen vermutlich JBL, Trends der nächsten Jahre. Diese drei Aspekte werden im Auto besonders wichtig: Autofahren und gutes Entertainment gehören für viele einfach zusammen. Kein Wunder also, dass Zulieferer wie Harmanin neue Car-Audio-Systeme steckenDem Unternehmen gehört mittlerweile ein Großteil der im Auto verbauten Lautsprechermarken. Zu den bekanntesten zählen vermutlich JBL, Harman Kardon , Bowers & Wilkins sowie Bang und Olufsen. Im Zuge der digitalen CES sprach AUTO BILD mit dem Sound-Riesen über dieDiese drei Aspekte werden im Auto besonders wichtig:

1. Streaming

Wer ein Smartphone hat, der streamt. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Und selbst die letzten im Handschuhfach versteckten CD-Schlitze werden auf kurz oder lang aus den kommenden Neuwagen verschwinden. Autoradios mit Carplay/Android Auto Sony Xav-AX8050D Preis*: 589,90 Euro Pioneer AVH-Z5200DAB Preis*: 409,90 Euro Sony XAV-AX1000 Preis*: 205,07 Euro Pioneer SPH-DA230DAB Preis*: 333,00 Euro *Preise: Stand 28.04.2020 Das Zeitalter der physischen Datenträger im Auto ist vorbei. Kaum jemand nutzt noch CDs oder gar Kassetten im Auto. Dank des LTE-Mobilfunkstandards und größeren Datenvolumen zu vernünftigen Preisen konnten sich Streamingdienste wie Spotify, Deezer oder Apple Music auch im Auto etablieren. Mit 5G wird sich dieser Trend noch verstärken. Die größere Bandbreite erlaubt, Musik von besserer Qualität über die Funkverbindung zu beziehen. Die Musik muss weniger stark komprimiert werden, was zu weniger Verlusten bei der Tonqualität führt. Der selbstgebrannte Musikmix von Mama auf CD gehört also der Vergangenheit an, stattdessen gibt es zum Geburtstag eben eine selbsterstellte Playlist.

2. Wearables im Auto

Die Fahrt im Auto soll in Zukunft zu einem peronalisierten Musik-Erlebnis werden. ©HARMAN International Funkkopfhörer sind der digitale Megatrend der letzten Jahre. Spätestens seit der Einführung der zweiten Generation der Apple Airpods im Jahr 2019 ist der Trend in der breiten Masse angekommen, und auch andere Marken wie JBL oder Bose spielen beim Spiel mit den lukrativen "Earbuds" fleißig mit. Als Zulieferer behält auch neuartige Kopfstützen mit integrierten Lautsprechern könnten die Art, wie wir Musik im Auto wahrnehmen entscheidend verändern. Kabelloseder letzten Jahre. Spätestens seit der Einführung der zweiten Generation derim Jahr 2019 ist der Trend in der breiten Masse angekommen, und auch andere Marken wie JBL oder Bose spielen beim Spiel mit denfleißig mit. Als Zulieferer behält auch Harman diesen Trend im Auge und arbeitet sogar schon an Lösungen, wie man diese Geräte in das Auto integrieren kann. Zwar wird eine Integration von Kopfhörern im Auto hierzulande wohl nur für die Passagiere möglich sein, trotzdem könnte es die Langstrecke für Familien oder größere Gruppen zum Erlebnis werden lassen. Insgesamt soll das Auto zu einem Ort der Erlebnisse werden. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass es auch Situationen gibt, in denen man sich nicht von seinem Wohnort wegbewegen sollte. Hier könnte das Auto in Zukunft als digitaler Rückzugsort dienen. Zur CES hat Harman deshalb ein Konzept gezeigt, bei dem das Auto zu virtuellen Konzertbühne wird. Musiker und Fans können miteinander interagieren. Somit soll zumindest ein Funken Normalität gewahrt werden können. Auchmit integrierten Lautsprechern könnten die Art, wie wir Musik im Auto wahrnehmen entscheidend verändern.

3. Neue Nachrüstoptionen