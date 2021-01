Die neuen großen Partner in der Automobilindustrie kommen da wie gelegen.Künftig sollen in den Autos mit Stern die zig Steuergeräte in einer Kontrolleinheit gebündelt werden. Nur so lässt sich in Sachen autonomes Fahren zur Konkurrenz aufschließen. Tesla nutzt diesen Ansatz schon seit Jahren und fährt damit den Europäern vor der Nase herum, mit der Nvidia Drive-Plattform soll sich das ändern ( AUTO BILD berichtete ).Nvidia Chips fanden sich auch schon zuvor in Modellen von Audi und Co. ihre Verwendung, der ganzheitliche Ansatz von Daimler macht die Sache aber speziell.

Nvidia drängt also mit seinen Prozessoren mit viel Druck auf den Zuliefermarkt.schließlich kann das Unternehmen auf jahrzehntelange Erfahrung in der Berechnung grafischer Umgebungen zurückblicken und autonomes Fahren braucht genau ein solches Know-how. Für die Hersteller ist der Einbau der US-Chips eine Chance ohne teure Entwicklungsarbeit wieder zur Konkurrenz aufzuholen.Die Abhängigkeit von Fremdfirmen. Während Tesla nach dem Bruch mit Nvidia eigene Entwicklungsressourcen geschaffen und Wissen in seiner Firma generiert hat, müssen sich Wettbewerber weiter auf Drittfirmen verlassen. Vermutlich ist es aber die einzige verbleibende Chance, um am Ball zu bleiben. VW versucht beispielsweise seit Jahren mit viel Geld und neuem Personal aufzuholen, was dabei bislang herausgekommen ist, kann bei Golf 8 und ID.3 betrachtet werden. Ein Schritt in die richtige Richtung, aber ein Gesamtsystem, das in Sachen Vernetzung nicht ansatzweise an die große Konkurrenz aus den USA heranreicht.