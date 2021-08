Platz 1 mit 508 von 800 Punkten: VW Caddy 1.5 TSI. Viel Platz, im Detail besser verarbeitet, dafür mit schlechterem Infotainment. Fährt souveräner, kostet aber mehr.

Platz 2 mit 477 von 800 Punkten: Renault Kangoo TCe 130. Perfekter Familien-Begleiter, dem nur etwas Feinschliff fehlt, um mit dem Caddy auf Augenhöhe zu fahren.

Nach einemdrehen sich wohl die wenigsten von uns um. Dabei haftet der Ruf als reines, als wenig attraktivervollkommen zu Unrecht an dieser überausundbeweisen das eindrucksvoll mit ihren Neuauflagen des, der erstmals auf dembasiert, und des, der erst seit wenigen Wochen beim Händler steht und auf Kundschaft wartet.

Dass sowohl derals auch der Kangoo mehr Nutzwert als Oberklasse-Feeling mitbringen, steht außer Frage. Wohin das Auge blickt, wohin die Hand auch greift:Etwas Struktur lockert die Sache auf. Beim VW wirken die verwendeten Materialien, der Innenraum insgesamt, eine Spur hochwertiger, besser verarbeitet. Der Kangoo lässt im Detail Punkte liegen, gerade was das wichtige und beim Hochdachkombi schwer gefragte Gepäckabteil betrifft. Dem Caddy spendieren die Verantwortlichen aus Hannover vom Boden bis zur Fensterlinie Teppich, im Kangoo treffen Hab und Gut ausschließlich auf unschönes Plastik.

Wer nach Jahren intensiver Nutzung ein besseres Bild abgibt, dürfte außer Frage stehen. Mehr buckeln darf am Ende der Deutsche, nimmtentgegen, beimdürfenzusätzlich an Bord.

Die Aufpreisliste des Kangoo ist kurz und knackig, Linie Intens kostet 26.700 Euro, lässt wenig Wünsche offen. ©Olaf Itrich / AUTO BILD

Bei einervonrespektivemuss das Kreuz beim Einladen nicht leiden. Leid widerfährt dem Rückgrat erst beim Versuch, dieauszubauen. Nicht allein durchführen! Nur die Entriegelung gelingt kinderleicht, das gilt auch für den Einzelsitz rechts daneben. Wer das volle Potenzial des Niedersachsen nutzen möchte, braucht zudem Platz, um die ausgebaute Bank und den Sitz daheim unterzubringen. Renault löst das Thema etwas geschickter, ermöglicht das. Zugang zum Gepäckabteil gewähren sowohl Caddy als auch Kangoo über große Heckklappen. Beim Renault vermissen wir etwas mehr Liebe zum Detail, hier greift die Hand beim Öffnen der Heckklappe an. Eine ansprechende Alternative für beide, gerade in der Stadt: die(200 Euro beim Kangoo, 202 Euro beim Caddy). In der zweiten Reihe finden drei Passagiere angenehm viel Platz für Kopf und Füße, für die Knie fällt der gebotene Raum mäßig aus.