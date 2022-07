Der Verkäufer beschreibt sein Auto als gebraucht , aber sehr sauber und ohne Schäden. Die in der Anzeige veröffentlichen Fotos stützen diesen positiven ersten Eindruck. Den Angaben zufolge war der kleine Renault als Zweitwagen im Einsatz und hat deshalb erst 59.500 Kilometer auf der Uhr. Der TÜV ist gerade frisch. Der nächste Termin zur Prüfung steht also erst im Juni 2024 an.