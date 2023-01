Rieju legt die Messlatte hoch, was wilde Leistungsdaten von elektrischen Motoren in Zweirädern angeht. Die elektrische Enduro E-MR hat eine Spitzenleistung von 60 Kilowatt bei den erwähnten 120 Kilogramm Gewicht. Aktuelle Wettbewerbsenduros mit 450er-Einzylinder kommen auf zirka 60 PS bei rund 100 Kilo Gewicht. Die elektrische Zero DS fiel AUTO BILD als mächtig stark auf. Sie wiegt 187 Kilo und hat 56 PS.