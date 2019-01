S kodas neues Einstiegspreis könnte, wie beim kleineren 17.000 Euro liegen. Die Weltpremiere des Kamiq findet Anfang März 2019 auf dem Autosalon in Genf statt. Bildergalerie: Autosalon Genf 2019 zur Galerie kodas neues Kompakt-SUV hat einen Namen: Der neue Crossover heißt Kamiq . Damit fügt er sich in das Muster ein, das die Tschechen mit den größeren SUVs Karoq und Kodiaq begonnen hat. Wem der Name bekannt vorkommen sollte: In China bietet Skoda ebenfalls ein kleines SUV mit dem Namen Kamiq an. Der chinesische Kamiq steht allerdings auf einer anderen Plattform als sein europäisches Pendant. Dieses bezeichnet Skoda selbst als "City-SUV", tatsächlich dürfte es in seinen Abmessungen (rund 4,20 Meter) knapp unterhalb des neuen Rapid Spaceback liegen. Derkönnte, wie beim kleineren Seat Arona , bei rundliegen. Die Weltpremiere des Kamiq findet Anfang März 2019 auf demstatt.

Optik nah an der Studie (Update)

Mit Schriftzug statt Markenlogo: Auf dem Heckdeckel des Kamiq steht Skoda. Neue Skoda (2019, 2020 und 2021) zur Galerie Die ersten Designskizzen des Kamiq zeigen eine große Ähnlichkeit mit der Studie Vision X, die Skoda vor einem Jahr auf dem Genfer Autosalon vorgestellt hat. Auffällig ist die Front mit den über den Hauptscheinwerfern positionierten Tagfahrleuchten und der sportlich gestalteten Schürze mit dem – zumindest optisch – durchgehenden Lufteinlass. Es bleibt abzuwarten, ob das dramatische Erscheinungsbild der Skizze es bis in die Serie schafft. Anders als seine großen Brüder Karoq und Kodiaq hat der kleinere Kamiq runde statt eckige Radläufe. Am Heck gleicht der Kamiq dem Scala – der Überhang ist knackig kurz. Auf den tief in den Heckbereich gezogenen schwarze Scheibenrahmen der Kofferraumklappe scheint der Crossover zu verzichten. Dafür mit an Bord: der neue Skoda-Schriftzug am Heck.

Kommt die elektrische Hinterachse?