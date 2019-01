S

kodas neues Kompakt-SUV hat einen Namen: Der neue Crossover heißt Kamiq. Damit fügt er sich in das Muster ein, das die Tschechen mit den größeren SUVs Karoq und Kodiaq begonnen hat. Wem der Name bekannt vorkommen sollte: In China bietet Skoda ebenfalls ein kleines SUV mit dem Namen Kamiq an. Der chinesische Kamiq steht allerdings auf einer anderen Plattform als sein europäisches Pendant. Dieses bezeichnet Skoda selbst als "City-SUV", tatsächlich dürfte es in seinen Abmessungen (rund 4,20 Meter) knapp unterhalb des neuen Rapid Spaceback liegen. Derkönnte wie beim kleineren Seat Arona bei rundliegen. Die Weltpremiere des Kamiq findet Anfang März 2019 auf dem Autosalon in Genf statt.