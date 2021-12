Vorstellung und Preis: Octavia startet unter 23.000 Euro



"MQB Evo"-Plattform. Auch weiterhin wird der Octavia als Vieraugen-Gesicht der Vorgänger-Generation ist verschwunden und wurde durch zwei jeweils zusammenhängende Doppelscheinwerfer ersetzt. Das Motoren-Portfolio ist vielseitig und bietet neben Benzinern und Dieselmotoren auch Plug-in-Hybridvarianten und einen Mit dem aktuellen Octavia hat Skoda bereits die vierte Generation seiner kompakten Baureihe im Programm. Der Tscheche steht – wie bereits der VW Golf – auf derAuch weiterhin wird der Octavia als Limousine und als Kombi (Octavia Combi) angeboten. Dasder Vorgänger-Generation ist verschwunden und wurde durchersetzt. Das Motoren-Portfolio ist vielseitig und bietet neben Benzinern und Dieselmotoren auch Plug-in-Hybridvarianten und einen Erdgasantrieb

Preise für den Mittelklasse-Skoda starten bei 22.880 Euro, für den Kombi werden mindestens 23.590 Euro fällig. Wer sich für den Plug-in-Hybrid entscheidet, der muss mindestens 37.740 Euro auf den Tisch legen; der sportliche Octavia RS iV mit 245 PS startet bei 39.730 Euro für die Limousine bzw. 40.430 Euro für den Combi.

Innen nutzt der Octavia die dritte Generation des Modularen Infotainmentbaukastens (MIB 3). Diefür den Mittelklasse-Skoda starten bei 22.880 Euro, für denwerden mindestens 23.590 Euro fällig. Wer sich für denentscheidet, der muss mindestens 37.740 Euro auf den Tisch legen; derstartet bei 39.730 Euro für die Limousine bzw. 40.430 Euro für den Combi.

Abmessungen: Mehr Platz im Skoda Octavia



Der neue Octavia ist als Kombi 4,69 m lang und damit 22 Millimeter länger als sein Vorgänger, die Limousine ist minimal kürzer. In der Breite hat der Kompakte 15 Millimeter auf 1,83 Meter zugelegt. Mit 2,69 Meter Radstand stehen die Achsen beim Tschechen fünf Zentimeter weiter auseinander als beim Golf 8, was für etwas bessere Platzverhältnisse sorgen dürfte. Auch beim Kofferraum legt der neue Octavia Combi gegenüber dem Vorgänger zu. 640 Liter schluckt der vierte Octavia in der Kombi-Version, das sind 30 Liter mehr als beim Vorgänger. Legt man die Bank um, sind es 1700 Liter, hier verliert der Kombi allerdings 40 Liter zur dritten Generation. Die Limousine fasst mindestens 600 Liter.

● Länge: 4,69 m

● Breite: 1,83 m

● Höhe: 1,45 m

● Radstand: 2,69 m

● Kofferraum: 600 bis 1555 Liter (Limousine) / 640 bis 1700 Liter (Combi)

● Anhängelast (gebremst, bis 12 Prozent Steigung): 1300 bis 2000 Kilogramm (je nach Motorisierung)

Leasing: Octavia Combi als Plug-in-Hybrid zum Schnäppchenpreis

Wer auf der Suche nach einem praktischen Kombi ist und dabei ordentlich sparen will, der kann auf Leasingangebote zurückgreifen.





Unabhängig von der jährlichen Laufleistung kommt zu Beginn noch eine Überführungsgebühr von 831,93 Euro netto (990 Euro brutto) dazu, die Gesamtleasingkosten bei einer Laufleistung von 10.000 Kilometern im Jahr belaufen sich soomit auf mindestens 2415,93 Euro netto (66 Euro mal 24 plus 831,93 Euro).

Innenraum: Basis-Octavia künftig mit Zweispeichenlenkrad

Vor allem im Fond des Octavia haben Menschen mit 1,80 Meter Körpergröße massig Platz. Die Beine fühlen sich zu keinem Zeitpunkt beengt. 78 Millimeter Kniefreiheit verspricht Skoda. Die neuen optionalen "Schlafkopfstützen" mit klappbaren Wangen laden zum Relaxen ein und sind Teil des "Simply Clever"-Konzepts. Im Cockpit verändert Skoda den Octavia von Grund auf. Das Lenkrad muss künftig mit zwei statt drei Speichen auskommen, gegen Aufpreis gibt es aber auch ein Dreispeichen-Lenkrad. Dahinter befindet sich auf Wunsch ein optionales Virtual Cockpit in zehn Zoll und mit neuen Funktionen. Es wird mit Bedienelementen am Lenkrad gesteuert.

Zoom Das Cockpit wirkt aufgeräumt und ist intuitiv bedienbar. Touch gibt es nur an ausgewählten Stellen.



Infotainment lässt sich über einen bis zu zehn Zoll großen Touchscreen bedienen und verbindet sich dank MIB 3 via intelligente Sprachsteuerung mit an Bord. Sie wird mit dem Befehl "Hey Laura" aktiviert. Erstmals in einem Skoda zu finden ist das Head-up-Display. Die Sitze sind äußerst bequem und tragen das Siegel "Aktion Gesunder Rücken". Hier wurde besonderer Wert auf Ergonomie gelegt. Das merkt man sofort, lange Strecken dürften so kein Problem sein. Die Materialanmutung hat noch mal zugelegt und strebt immer mehr in Richtung Premiumanbieter. Einen DSG-Wählhebel sucht man dagegen vergebens, auch der Octavia erhält nur noch eine minimalistische Schaltwippe in der Mittelkonsole. Auch daslässt sich über einen bis zubedienen und verbindet sich dank MIB 3 via Apple CarPlay und Android Auto drahtlos mit dem Smartphone. Wie im Golf ist einemit an Bord. Sie wird mit dem Befehlaktiviert. Erstmals in einem Skoda zu finden ist das. Diesind äußerst bequem und tragen das Siegel "". Hier wurde besonderer Wert auf Ergonomie gelegt. Das merkt man sofort, lange Strecken dürften so kein Problem sein. Diehat noch malund strebt immer mehr in Richtung. Einensucht man dagegen vergebens, auch der Octavia erhält nur noch eine minimalistischein der Mittelkonsole.

Gebrauchtwagen-Check: Gebrochene Federn sind häufiges Problem

Wolfsburger Konzerntechnik und als Kombi mit viel Platz. Zugleich ist er günstiger als seine Technikspender aus Wolfsburg. Gebrauchtwagenkäufer sollten die fehleranfälligen Achsfedern im Auge haben. Auch ein verstelltes Abblendlicht und eine ruckelnde DSG-Kupplung können für Probleme sorgen. Bei der Fuß- und Feststellbremse schneidet der Octavia jedoch vorbildlich ab. In puncto Der Skoda Octavia punktet mitund als Kombi mit. Zugleich ist er günstiger als seine Technikspender aus Wolfsburg.sollten die fehleranfälligenim Auge haben. Auch einund einekönnen für Probleme sorgen. Bei der Fuß- und Feststellbremse schneidet der Octavia jedoch vorbildlich ab. In puncto Rost ist kein Ärger zu erwarten, auch defekte Abgasanlagen sind kein Thema.

Fahren: Gutes Fahrwerk, solides Fahrverhalten

Zoom Komfortabel und geräumig: Der Octavia Combi ist ein guter Reisebegleiter für Familien.





Auf der Straße merkt man dem Octavia seine Verwandtschaft mit den Wolfsburgern an. Ähnlich wie der VW Golf punktet der Octavia Combi mit einem soliden, präzisen Fahrverhalten. Im "Comfort"-Modus bügelt der Skoda Frostaufbrüche in der Fahrbahn locker weg, vom größeren Radstand profitiert neben dem Innenraum auch der Komfort. Auch auf langen Strecken ist durch die zusätzlichen fünf Zentimeter zwischen Vorder- und Hinterrad der Platzgewinn im Innenraum zu loben. Wählt man den Fahrmodus "Sport", wird die Abstimmung insgesamt straffer; hier sind Unebenheiten im Untergrund schon deutlicher zu spüren. merkt man dem Octavia seine Verwandtschaft mit den Wolfsburgern an. Ähnlich wie der VW Golf punktet der Octavia Combi mit einemIm "Comfort"-Modus bügelt der Skoda Frostaufbrüche in der Fahrbahn locker weg, vomprofitiert neben dem Innenraum auch der Komfort. Auchist durch die zusätzlichen fünf Zentimeter zwischen Vorder- und Hinterrad derzu loben. Wählt man den Fahrmodus "Sport", wird die Abstimmung insgesamt straffer; hier sind Unebenheiten im Untergrund schon deutlicher zu spüren.

Vergleich Benziner gegen Diesel: AUTO BILD hat einen klaren Favoriten

Wenn ein Diesel irgendwo eine Daseinsberechtigung hat, dann in einem Skoda Octavia Combi. Der 2.0 TDI überzeugt mit viel Drehmoment schon bei niedrigen Drehzahl und seinem geringen Verbrauch. Aber auch als Benziner kann der Octavia voll überzeugen. Im Stand kaum wahrnehmbar, hält sich der 1,5-Liter-TSI selbst bei Volllast angenehm zurück. Sein Drehmoment-Defizit kann der Tscheche durch die gelungene Abstufung des Sechsganggetriebes gut kaschieren. Im Test leistet sich der Benziner zwar etwas mehr Sprit, kommt mit 6,8 Litern auf 100 Kilometer aber bis auf 1,3 Liter an den Selbstzünder heran. Erschwerend kommt für den TDI sein Mehrgewicht von über 100 Kilo hinzu, das er immer mitschleppt. Insgesamt rät AUTO BILD zum Benziner, der TSI läuft leichtfüßiger und ruhiger als der Diesel. Zudem ist er sparsam und hat einen höheren Wiederverkaufswert.

Connectivity: Drahtloses CarPlay dank MIB 3



Zoom Das neue Infotainment lässt sich auch per Sprache steuern.





neue Connectivity in die Baureihe ein. Dank der dritten Generation des Modularen Infotainmentbaukastens (MIB 3) ist der Skoda in Zukunft immer online und soll seinen Nutzern ein intuitiveres Erlebnis im Auto bescheren. Das ist AUTO BILD beim ausführlichen Connectivity-Check aufgefallen: Mit der neuesten Generation des Skoda Octavia zieht auchin die Baureihe ein. Dank derist der Skoda in Zukunft immer online und soll seinen Nutzern ein intuitiveres Erlebnis im Auto bescheren.

Pro

● Menüführung: Standardmäßig werden die Inhalte in einer Kacheloptik dargestellt, hier wirkt alles sehr logisch und selbsterklärend.

● Tasten für Menüfunktionen: Unterhalb des Touchscreens sitzt eine Leiste mit Tasten, die einen Schnellzugriff auf die wichtigsten Funktionen bietet.

● Drahtlose Smartphone-Anbindung: Apple CarPlay und Android Auto können im Octavia ohne Kabel gekoppelt werden. Wir haben das mit einem iPhone getestet, und es funktioniert wirklich gut.

● Klima-Steuerung bei Skoda vereinfacht: Infotainment-Bedienfelder wie "Freie Sicht" oder "Füße kühlen", lenken den Luftstrom und die Temperatur automatisch in die richtigen Bereiche.



Kontra

Sprachsteuerung: In der Praxis überzeugt die

● Induktive Ladeschale: Wer ein kleineres Telefon besitzt, der kann sich nicht immer sicher sein, ob das Handy noch auf der Ladefläche liegt. Denn es gibt nur eine Benachrichtung über den Start des Ladevorgangs, nicht aber über das Ende. Im Alltag nervig.

● Tacho-Indivisualisierung: Hier verpasst Skoda die Möglichkeit, den Kunden dem Kunden eine intuitive Möglichkeit zu bieten. Das Durchtasten durch die Optionen lenkt zu lange vom Verkehr ab und bietet daher keinen wesentlichen Mehrwert.

● Tote Fläche zwischen den Rundinstrumenten: Bei der klassischen Anzeige mit Rundinstrumenten lässt sich der Bereich zwischen den Tachoscheiben nicht konfigurieren. So wird aber leider Platz vergeudet, der sich perfekt für eine Kartenansicht geeignet hätte. In der Praxis überzeugt die Sprachsteuerung leider nicht. So müssen Navigationsanweisungen exakt nach einem bestimmten Muster eingesprochen werden, sonst lotst das System einen in falsche Richtung. Das können BMW und Mercedes deutlich besser.Wer ein kleineres Telefon besitzt, der kann sich nicht immer sicher sein, ob das Handy noch auf der Ladefläche liegt. Denn es gibt nur eine Benachrichtung über den Start des Ladevorgangs, nicht aber über das Ende. Im Alltag nervig.Hier verpasst Skoda die Möglichkeit, den Kunden dem Kunden eine intuitive Möglichkeit zu bieten. Das Durchtasten durch die Optionen lenkt zu lange vom Verkehr ab und bietet daher keinen wesentlichen Mehrwert.Bei der klassischen Anzeige mit Rundinstrumenten lässt sich der Bereich zwischen den Tachoscheiben nicht konfigurieren. So wird aber leider Platz vergeudet, der sich perfekt für eine Kartenansicht geeignet hätte.

Fazit von Andreas Huber: Innerhalb des Konzerns ist das Infotainmentsystem von Skoda wohl das pragmatischste, außerdem punktet es mit guter Bedienbarkeit. Abstriche müssen dagegen bei der Sprachsteuerung und bei der Individualität hinterm Lenkrad gemacht werden.

Ausstattung: Octavia mit Schlafkopfstützen



Ausweichassistenten, der bei einer drohenden Kollision das Lenkmoment des Fahrers verstärken kann. So soll es leichter sein, Hindernissen auszuweichen. Ansonsten stehen drei Fahrwerke zur Auswahl: das Serienfahrwerk, ein kleine Alltagshelfer im und am Octavia: Neben dem obligatorischen Eiskratzer in der Tankklappe erhält der Octavia einen vergrößerten Adblue-Stutzen, um auch an Lkw-Zapfsäulen nachfüllen zu können. Auch neu: ein Kehrbesen in der Türverkleidung sowie das Schlafpaket mit klappbaren, großen Kopfstützen und einer Decke. Neben den üblichen Assistenten erhält der Octavia auch einen neuen, der bei einer drohenden Kollision dasdes Fahrerskann. So soll es leichter sein, Hindernissen auszuweichen. Ansonsten stehen: das Serienfahrwerk, ein Sportfahrwerk (15 Millimeter tiefer) und ein Schlechtwege-Fahrwerk (15 Millimeter höher). Dazu können adaptive Dämpfer bestellt werden. Wie bei Skoda üblich, gibt es vieleim und am Octavia: Neben demin der Tankklappe erhält der Octavia einen, um auch an Lkw-Zapfsäulen nachfüllen zu können. Auch neu: ein Kehrbesen in der Türverkleidung sowie das Schlafpaket mit klappbaren, großen Kopfstützen und einer Decke.

Motoren: Fast alle gängigen Motorentypen



Drei Benziner stehen zur Auswahl. Der Basismotor ist ein 1,0-Liter-TSI mit 110 PS und 200 Nm maximalem Drehmoment, darüber rangiert der 1.5 TSI mit 150 PS und 250 Nm. Top-Benziner ist der Zweiliter-TSI mit serienmäßigem Allrad und DSG. Er leistet 190 PS und 320 Nm. Wahlweise sind alle Benziner auch als Mildhybrid mit 48-Volt-Netz erhältlich – dann ist das DSG immer serienmäßig. Unter der Haube verbaut Skoda fast alles, was aktuell möglich ist. Abgesehen von einer vollelektrischen Version ist jede gängige Antriebsart erhältlich.stehen zur Auswahl. Derist einmaximalem Drehmoment, darüber rangiert der. Top-Benziner ist der Zweiliter-TSI mit serienmäßigem Allrad und DSG. Er leistet. Wahlweise sind alle Benziner auch alserhältlich – dann ist das DSG immer serienmäßig.

Auch zwei Diesel mit 115 und 150 PS stehen zur Auswahl. Beide nutzen einen Zweiliter-TDI. Beim Top-Diesel ist DSG Serie, ansonsten gibt es wahlweise mit einer Sechsgang-Handschaltung oder als Doppelkuppler. Wie beim Golf wird es auch zwei Plug-in-Hybridversionen mit 204 (Octavia iV) bzw. 245 PS (Octavia RS iV) geben. Der Erdgas-Octavia kommt mit 130 PS aus einem 1,5 Liter großen TGI G-TEC.

Technische Daten im Überblick

Skoda Octavia (2022): Benziner und Plug-in-Hybride 1.0 TSI (Combi) 1.0 TSI e-TEC (Combi) 1.5 TSI (Combi) 1.5 TSI e-TEC (Combi) 2.0 TSI 4x4 (Combi) 2.0 TSI RS (Combi) 1.4 TSI iV (Combi) 1.4 TSI RS iV (Combi) Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Kraftstoffart Abzweigung Abzweigung Leistung/max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Verbrauch kombiniert nach NEFZ Abzweigung Abzweigung Elektrische Reichweite nach NEFZ Abzweigung 1,0 Liter-R3-Turbo Benzin 110 PS (81 kW)/200 Nm 6-Gang-Schaltgetriebe 10,8 s (10,9 s) 208 km/h (202 km/h) 4,6 Liter* (4,7 Liter)* – 1,0 Liter-R3-Turbo mit Mildhybrid Benzin 110 PS (81 kW)/200 Nm 7-Gang-DSG 10,5 s (10,6 s) 208 km/h (201 km/h) 4,2 Liter* (4,3 Liter)* – 1,5 Liter-R4-Turbo Benzin 150 PS (110 kW)/250 Nm 6-Gang-Schaltgetriebe 8,5 s (8,5 s) 230 km/h (224 km/h) 4,9 Liter* (5,0 Liter)* – 1,5 Liter-R4-Turbo mit Mildhybrid Benzin 150 PS (110 kW)/250 Nm 7-Gang-DSG 8,5 s (8,6 s) 230 km/h (224 km/h) 4,6 Liter* (4,7 Liter)* – 2,0 Liter-R4-Turbo Benzin 190 PS (140 kW)/320 Nm 7-Gang-DSG 6,9 s (6,9 s) 232 km/h (234 km/h) 6,2 Liter* (6,2 Liter)* – 2,0 Liter-R4-Turbo mit Mildhybrid Benzin 245 PS (180 kW)/370 Nm 6-Gang-Schaltgetriebe 6,7 s (6,7 s) 250 km/h (250 km/h) 6,5 Liter* (6,8 Liter)* – 1,4 Liter-R4-Turbo + Elektromotor Plug-in-Hybrid 204 PS (150 kW)/350 Nm 6-Gang-DSG 7,7 s (7,8 s) 220 km/h (220 km/h) 1,5 Liter* (1,6 Liter)* 76 Kilometer* 1,4 Liter-R4-Turbo + Elektromotor Plug-in-Hybrid 245 PS (180 kW)/400 Nm 6-Gang-DSG 7,3 s (7,3 s) 225 km/h (225 km/h) 1,6 Liter* (1,7 Liter)* 71 Kilometer*