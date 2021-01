Platz 1 mit 492 von 800 Punkten: Toyota RAV4 Plug-in-Hybrid. Der Toyota liegt klar vorn. Wegen der klügeren Aufpreispolitik, der mit Technik-Paket umfangreicheren Ausstattung und der Preis: ab 48.690 Euro (Ersparnis bei carwow.de bis zu 8349 Euro)

Reifen , mit denen er besser bremst.

Platz 2 mit 468 von 800 Punkten: Suzuki Across Plug-in-Hybrid. Für den Suzuki gibt es einen Preis, eine Ausstattung, ohne Preis: ab 58.280 Euro. Für den Suzuki gibt es einen Preis, eine Ausstattung, ohne Navi . Wer keins braucht, kann ruhig noch mal nachdenken. Das sollte auch Suzuki tun – über die Reifen.

Toyota RAV4 und Suzuki Across? Der Across ist nämlich ein RAV4. Fahrwerk, Antrieb, Einrichtung, Design – mit ein paar kleinen Unterschieden alles gleich. Und wie kommt ein Toyota ins Suzuki-Programm? Nun, Suzuki hat keine eigenen Plug-in-Hybride zur Verfügung, will aber weitere CO2-Strafzahlungen – wie beim Jimny bis zu 7500 Euro – vermeiden. Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. Kommt aus dem Lateinischen und ist ein gern zitiertes Sprichwort. Doch stimmt es auch im Fall vonund? Der Across ist nämlich ein RAV4. Fahrwerk, Antrieb, Einrichtung, Design – mit ein paar kleinen Unterschieden alles gleich. Und wie kommt ein Toyota ins Suzuki-Programm? Nun, Suzuki hat keine eigenenzur Verfügung, will aber weitere– wie beim Jimny bis zu 7500 Euro – vermeiden.

Bis auf kleine Unterschiede sind die beiden SUVs identisch

Wie aus dem Gesicht geschnitten: Der Across ist im Prinzip ein umgelabelter Toyota RAV4. ©Christoph Boerries / AUTO BILD Platzangebot in RAV4 und Across ist sehr ordentlich, auch im Fond sitzen Erwachsene anständig, der Kofferraum schluckt in beiden Fällen 490 bis maximal 1604 Liter, die Lehne ist geteilt umlegbar. Unter dem Ladeboden findet sich beim Toyota ein TireFit-Set, Suzuki legt dafür ein Notrad bei, sehr aufmerksam. Die Einrichtung verrät typischen Toyota-Stil, ordentlich verarbeitet, gut strukturiert, mit großen, gut ablesbaren Instrumenten, 9-Zoll-Touchscreen und separater Klimaregelung. Beim RAV4 gibt es ein Technik-Paket für 7500 Euro, zu dem gehören unter anderem ein Innenspiegel mit (gestochen scharfer) Panorama-Kamera-Funktion, ein Head-up-Display und ein Navi. All das ist für den Across nicht lieferbar, beim Navi verweist Suzuki auf die serienmäßig eingebaute Apple-CarPlay-/Android-Auto-Funktion. Dasin RAV4 und Across ist sehr ordentlich, auch im Fond sitzen Erwachsene anständig, derschluckt in beiden Fällen, die Lehne ist geteilt umlegbar. Unter dem Ladeboden findet sich beim Toyota ein, Suzuki legt dafür einbei, sehr aufmerksam. Die Einrichtung verrät, ordentlich verarbeitet, gut strukturiert, mit großen, gut ablesbaren Instrumenten, 9-Zoll-Touchscreen und. Beimgibt es ein, zu dem gehören unter anderem ein Innenspiegel mit (gestochen scharfer) Panorama-Kamera-Funktion, einund ein Navi. All das ist für den Across nicht lieferbar, beim Navi verweist Suzuki auf die serienmäßig eingebaute

Die Fahrleistungen liegen auf gutem Sportwagen-Niveau

Erstaunlich: Mit 306 PS Systemleistung stürmt der Toyota in 5,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. ©Christoph Boerries / AUTO BILD Toyota-Hybridsystem, das hier als Plug-in-Hybrid ausgelegt ist. Die Batterie kann also auch an Steckdose, Wallbox oder Ladesäule aufgeladen werden. Die Systemleistung liegt bei imposanten 306 PS, und langsam sind beide Autos damit wirklich nicht, schaffen den Sprint von 0 auf 100 km/h in bemerkenswerten 5,9 (RAV4) und 6,0 Sekunden (Across). Beide kommen rein elektrisch auf eine Reichweite von knapp 80 Kilometern und fahren sich dabei angenehm, leise und flüssig. Kommt, wenn der Akku leer ist oder beim Beschleunigen, der Benziner ins Spiel, ist trotz aller spürbaren Fortschritte immer noch ein gewisser Gummiband-Effekt zu spüren: Der Motor heult erst mal nur auf, ehe das Auto leicht verzögert beschleunigt – was dann durchaus zügig sein kann. Wie gesagt, wir reden hier von 306 PS. Später hält der Vierzylinder sich akustisch wieder zurück. Angetrieben werden RAV4 und Across vom, das hier als Plug-in-Hybrid ausgelegt ist. Die Batterie kann also auch anaufgeladen werden. Dieliegt bei imposanten, und langsam sind beide Autos damit wirklich nicht, schaffen denin bemerkenswerten. Beide kommenauf eine Reichweite vonund fahren sich dabei angenehm, leise und flüssig. Kommt, wenn der Akku leer ist oder beim Beschleunigen, der Benziner ins Spiel, ist trotz aller spürbaren Fortschritte immer noch ein gewisserzu spüren: Der Motor heult erst mal nur auf, ehe das Auto– was dann durchaus zügig sein kann. Wie gesagt, wir reden hier von 306 PS. Später hält dersich akustisch wieder zurück.

Mit aufgeladenem Akku bleiben die Verbräuche moderat

Relativ sparsam: Der Across braucht mit 7,1 l/100 km etwas mehr als der RAV mit 6,8 l/100 km. ©Christoph Boerries / AUTO BILD gleiten lassen, ruhig und vorausschauend fahren. Das passt auch zum Charakter: RAV4 und Across fühlen sich wuchtig und solide an, fahren eher gemütlich als agil und sind ja auch bei 180 km/h abgeregelt. Am Ende steht ein Testverbrauch von 6,8 Litern bei Toyota und 7,1 Litern beim Suzuki. Womit wir bei einem nicht ganz unwichtigen Unterschied wären: den aufgezogenen Reifen. Der Test-RAV4 stand auf Bridgestone Alenza, der Across auf Yokohama Avid. Schon die 38,2 Meter des Toyota mit warmen Bremsen für den Stopp aus 100 km/h sind kein Ruhmesblatt, doch die 41,7 Meter des Suzuki zu viel für ein modernes Auto. Wenn zwei das Gleiche tun, ist es eben nicht dasselbe. Es ist wie immer bei Hybridautos – man sollte sich darauf einlassen, sonst ergibt es keinen Sinn. Also, ruhig und. Das passt auch zum Charakter: RAV4 und Across fühlen sich wuchtig und solide an, fahren eher gemütlich als agil und sind ja auch bei 180 km/h abgeregelt. Am Ende steht ein Testverbrauch von. Womit wir bei einem nicht ganz unwichtigen Unterschied wären: den. Der Test-RAV4 stand auf, der Across auf. Schon diemit warmen Bremsen für den Stopp aus 100 km/h sind kein Ruhmesblatt, doch diezu viel für ein modernes Auto. Wenn zwei das Gleiche tun, ist es eben nicht dasselbe.

Das Fazit: Toyota RAV4 und Suzuki Across sind zwei geräumige Plug-in-Hybride mit ausgereiftem Hybridsystem, erstaunlich guten Fahrleistungen, ordentlicher elektrischer Reichweite und durchaus niedrigem Verbrauch. Die Unterschiede liegen in der Ausstattung und den Reifen.