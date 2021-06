esonders ist derauf jeden Fall: Formal ein Hingucker, ein kleineres – und kernigeres – SUV gibt es nicht, er ist nicht teuer, und unter dem Blech steckt sogar so richtigtrifft Allrad trifft Automatik – ganz nach Geldbeutel. Sogarwie einen kamerabasierten Bremshelfer bauen die Japaner in das. Kurz: prallvoll mit tollen Sachen, der Kleine. Wobei wir relativieren müssen: Ein bisschen Entweder-oder fährt nämlich dann doch noch mit.

Alles drin, alles dran: Mit Abstrichen beim Platzangebot zeigt sich der Ignis den meisten Aufgaben gewachsen. ©Roman Raetzke

Dasverkauft Suzuki nur in Verbindung mit dem, und diegibt es ausschließlich zusammen mit dem. Klein, leicht, irgendwie anders – entsprechend fühlt sich der Wagen an. Leichtgängige Türen,, gute Übersicht,, die Cockpiteinheit mit blitzsauberem Analogtacho lässt sich einwandfrei ablesen, gutes Fahr- und Ausweichverhalten – der kleine Suzuki taugt somit zum großen Alltagsfreund. Obwohl es imund das Gepäckvolumen eingeschränkt ist – dank Klapplehnen lässt sich eine Menge nachstopfen. Unter der Haube deshaben sich einsowie einzur kleinstmöglichen Hybridverzahnung zusammengetan. 12 Volt müssen reichen, um den (leider unter Last ordentlich vorlauten) Saugmotor zumindest im Drehzahlkeller und beim Motorstart etwas anzuschubsen.