Und die Preise sind sehr attraktiv!



Das Angebot gilt für zwei Fahrzeug-Modelle: der für 289 Euro im Monat, Tesla fahren kostet 777 Euro. Die Fahrzeuge haben zahlreiche Extras automatisch an Bord, sind vom Abo-Anbieter bereits vorkonfiguriert. Die Farbe dürfen sich Kunden aber noch aussuchen. Diese Deals sind alles andere als kalter Kaffee! Tchibo bietet jetzt in Kooperation mit Auto-Abo-Anbieter like2drive nagelneue Elektro-Autos im Abonnement an. Die Autos können in wenigen Minuten online gebucht werden, die Stückzahl ist begrenzt.Das Angebot gilt für zwei Fahrzeug-Modelle: der Tesla Model 3 in der Version Standard Range Plus und den neuen Fiat 500E mit Icon-Ausstattung. Einen elektrischen Fiat gibt's mit Rundum-sorglos-Paket. Die Fahrzeuge haben zahlreiche Extras automatisch an Bord, sind vom Abo-Anbieter bereits vorkonfiguriert. Die Farbe dürfen sich Kunden aber noch aussuchen.

Der Tesla Model 3 gibt es im Abo-Angebot für 777 Euro monatlich.





Tesla Model 3 Standard Range Plus

Der Tesla Model 3 (261 PS) beschleunigt in 5,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Der Flitzer verfügt über einen 15 Zoll großen Touchscreen mit Navigationssystem und Freisprecheinrichtung, diverse Sicherheitsassistenten sind an Bord. Wie auch Tempomat, Einparkhilfen, Klimaanlage, DAB-Radio, ein Premium-Soundsystem und LED-Scheinwerfer. Verfügbare Farben sind Weiß, Schwarz und Silber. Der Tesla kommt mit einer Akkuladung bis zu 448 Kilometer weit.

Bis zu 321 km elektrischer Reichweite bietet der Fiat 500E.





Fiat 500E im Auto-Abo von Tchibo



Der nagelneue Fiat 500E in Icon-Ausstattung kommt mit 10,25-Zoll-Infotainmentsystem inklusive Navigation, DAB-Radio und Freisprecheinrichtung. Mit an Bord sind Einparkhilfe und mehrere Sicherheitsassistenten. Der Zugang erfolgt schlüssellos, in den Kulleraugen steckt jetzt LED-Technik. Der flotte Flitzer hat 118 PS und beschleunigt in neun Sekunden von 0 auf 100 km/h. Den Fiat gibt es in Schwarz, Weiß, Grau, Blau und Grün. Reichweite des Fiat: bis zu 321 Kilometer.

Auto-Abo-Angebot von Tchibo Hier geht es zum Angebot weiter

Kosten, Laufzeit, Kilometer-Beschränkung

Der Tesla Model 3 in der Version Standard Range Plus erhält der Kunde für 777 Euro im Monat. Das Abo läuft wahlweise über 12 oder 24 Monate und beinhaltet 10.000 Frei-Kilometer pro Jahr. Der Fiat 500E kostet 289 Euro monatlich. Die Abo-Laufzeit beträgt in diesem Fall 13 Monate mit insgesamt 13.000 Frei-Kilometern.

Warum ein Auto abonnieren?

Ein Abo spart dem Autobesitzer immer viel Aufwand, gerade beim Thema Elektromobilität macht das Abo-Modell aber besonders Sinn: Viele wollen das lokal-emissionsfreie Fahren zuerst einmal ausprobieren. Wollen sehen, wie sie mit Ladeinfrastruktur und Reichweite klarkommen, bevor sie ein teures Elektro-Auto kaufen. "Mit dieser Aktion können wir Tchibo-Kunden exklusive Auto-Abonnements anbieten, die einen unkomplizierten und risikolosen Einstieg in die Elektromobilität ermöglichen", freut sich Niels Reimann, Geschäftsführer von like2drive.

So funktioniert das Abo