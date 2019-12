V olkswagen hat den Namen und ein neues Teaservideo des kleinen SUV-Coupés veröffentlicht. Das Crossover-Modell wird auf den Namen Nivus hören und trotz der technischen Verwandtschaft mit dem T-Cross optisch ziemlich eigenständig auftreten. In Südamerika wird das erste VW-Modell dieser Gattung wahrscheinlich im Mai 2020 auf den Markt kommen.

Wie der T-Cross: Der Nivus bekommt eine Plastikblende zwischen den Rückleuchten.

Kein Wunder, schließlich wird das Fahrzeug komplett. Es soll aber späterwerden. Die Exemplare für diewerden wohlvom Band laufen. Am wahrscheinlichsten ist es, dass VW den Nivus für Europa im spanischen Polo-Werk in Pamplona produziert. Auf jeden Fall vermittelt das von VW veröffentlichte Teaservideo einen guten ersten Eindruck vom Design . Wie es sich für ein SUV-Coupé gehört,. In der Frontschürze bekommt der Nivus eine auffällige und senkrecht stehende. Am Heck gibt's wie beim T-Cross eineund einen. Im Innenraum soll es ein neues Infotainmentsystem geben. Die technische Basis des neuen Modells bildet die, die VW seit Jahren als Allzweckwaffe einsetzt und auf der auch der aktuelle Polo steht. Der Radstand soll 2,56 Meter betragen, liegt also ungefähr auf dem Niveau des Kleinwagen-SUVs T-Cross. Vom Polo-SUV dürfte das SUV-Coupé auch denübernehmen. Da der Nivus deutlich sportlicher als der T-Cross werden soll, fährt er vermutlich optional mit bis zu 150 PS vor.