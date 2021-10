Mittlerweile haben die Preise beim Kasten- Bulli T3, der 3. Generation des VW-Bus, ganz hübsch angezogen: plus 20 bis 30 Prozent! Bei "uhu", also knapp unter hunderttausend Euro, sind wir vorläufig zwar noch nicht. Dennoch: Der Markt ist bereits leicht blasig, Glücksritter wittern ihre Chance, was die Gefahr von Blendern erhöht. Worauf muss man achten?

Apropos 1984: Ein kurzer Blick ins Archiv ergibt, dass es damals im April, als dieser T3 erstmals zugelassen wurde, noch keine Turbodiesel gab. Das Auto hat also einenhinter sich. Bei einer Gesamtlaufleistung von 346.531 km ist das weder überraschend noch beunruhigend. Das heißt aber, dass an dem Fahrzeug mit Sicherheit schon einiges verändert, vielleicht sogar verbastelt wurde. Da ist nicht mehr viel Original dran. Und somit steigt die Gefahr, dass gepfuscht wurde.

Zoom Der Interessent sollte nachfragen, ob das Fahrzeug neu lackiert wurde.



Dieser T3 ist einer aus der ersten Serie, die von 1979 bis 1986 gebaut wurde. Danach änderte VW einiges. Das Kofferraumschloss wurde größer, die Wischwasserdüsen wurden versetzt – und so weiter. Vieles wurde verbessert, insbesondere am Chassis wurden komplizierte Konstruktionen gegen einfachere und robustere ausgewechselt. Daher ist ein Exemplar der ersten Serie – so wie dieses – heute immer, denn dafür mangelt es oft an Ersatzteilen. Und Teile aus der zweiten Serie passen nicht. Ein Beispiel: Die Wasserpumpe der 2. Serie hat einen kleineren Innendurchmesser, passt also nicht.