BMW M4 Coupé/Cabrio(F82/F83) Facelift: Vorstellung — 17.01.2017 Neue Leuchtgrafik für den M4 BMW verpasst dem M4 eine frische Optik und neue Features. Das Facelift kommt jetzt mit Voll-LED-Scheinwerfern und besserem Infotainment.

Alle Infos zum BMW M4 Facelift auf einen Blick:



Vorstellung: Voll-LED-Scheinwerfer und neue Leuchtgrafik



Der M4 kommt jetzt serienmäßig mit adaptiven Voll-LED-Scheinwerfern und neuer Leuchtgrafik.

Interieur: Beleuchtete M-Embleme an den Vordersitzen



Connectivity: Induktives Laden und WLAN serienmäßig



Ausstattung: Competition-Felgen nun auch in Schwarz



Motoren: Es bleibt bei 431 PS



Technische Daten: Es bleibt beim Dreiliter-Sechszylinder



Im M4 gibt es serienmäßig eine induktive Ladestation fürs Handy und einen WLAN-Hotspot.

Autoren: Jan Götze, Katharina Berndt

Nach gut drei Jahren ist es Zeit für ein M4 Facelift , bei dem sich BMW allerdings stark zurückhält. Der M4 kommt jetzt serienmäßig mit adaptiven Voll-LED-Scheinwerfern und neuer Leuchtgrafik. Auch die Rückleuchten sind jetzt ab Werk mit LED-Technik aussgestattet. Motorseitig bleibt es beim Dreiliter-V6 mit 431 PS. Auch im Innenraum fällt das Facelift recht dezent aus, hier ändern sich lediglich Details und die Ausstattung des Infotainments. Auch für das M4 Facelift gibt es wieder das Competition Paket imklusive Leistungssteigerung, das Cabrio und Coupé ein wenig sportlicher machen soll. Die 20-Zoll-Felgen mit Sternspeichen aus dem Competition Paket gibt es jetzt auch in Schwarz. AUTO BILD rechnet damit, dass die neuen M-Modelle im ersten Quartal 2017 auf den Markt kommen.Die Änderungen im Innenraum bei F82 (Coupé) und F83 (Cabrio) sind überschaubar. An den Vordersitzen befinden sich nun neu gestaltete und beleuchtete M-Embleme. Ansonsten hat BMW bei weiteren Details Hand angelegt. Chrom-Applikationen und galvanisierte Elemente sowie eine Ziernaht auf dem Instrumententräger unterscheiden das Facelift des M4 optisch vom Vorgänger.BMW möbelt die Serienausstattung im M4 Facelift auf: Coupé und Cabrio kommen dank Facelift mit dem Navigationspaket Connected Drive serienmäßig. Mit dabei sind eine induktive Ladestation fürs Handy und ein WLAN-Hotspot. Dank neuer Software hat der M4 nun eine andere Anzeige beim Starten des Infotainments. Der Bildschirm zeigt große Kacheln, die der Nutzer selbst mit den wichtigsten Features belegen kann.Auch für das Facelift des M4 bietet BMW wieder das bekannte Competition Paket an. Die dazugehörigen 20-Zoll-Felgen mit Sternspeichen sind nun auch in Schwarz erhältlich. Das Competition Paket soll Coupé und Cabrio noch sportlicher. Mit dabei ist eine Leistungssteigerung: 450 PS leistet der M4 dann. Außerdem optimiert BMW das Handling und veredelt das Auto mit einigen exklusiven Details.Unterm Blech bleibt alles beim Alten. Den M4 treibt auch nach dem Facelift serienmäßig ein Dreiliter-Sechszylinder-Motor mit zwei Turbos an. Somit bleibt auch die Leistung von 431 PS gleich. Mit dem Competition Paket leistet der Motor 450 PS. Serienmäßig bringt eine Sechsgang-Handschaltung die Kraft auf die Straße, optional bietet BMW ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe an.● Motor: Dreiliter-Reihensechszylinder-Benzinmotor ● Hubraum: 2998 cm3 ● Leistung: 317 kW () ● Verbrauch : 8,3 l/100 km/h ● Sprint von 0 auf 100 km/h: 4,1 s.● Motor: Dreiliter-Reihensechszylinder-Benzinmotor ● Hubraum: 2998 cm3 ● Leistung: 317 kW () ● Verbrauch: 8,3 l/100 km/h ● Sprint von 0 auf 100 km/h: 4,4 s.● Motor: Dreiliter-Reihensechszylinder-Benzinmotor ● Hubraum: 2998 cm3 ● Leistung: 331 kW () ● Verbrauch: 8,3 l/100 km/h ● Sprint von 0 auf 100 km/h: 4,0 s.● Motor: Dreiliter-Reihensechszylinder-Benzinmotor ● Hubraum: 2998 cm3 ● Leistung: 331 kW () ● Verbrauch: 8,3 l/100 km/h ● Sprint von 0 auf 100 km/h: 4,3 s.