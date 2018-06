Hyundai Tucson Facelift (2018): Test, Motor, Preis, Marktstart

Im Frühjahr 2018 hat Hyundai das Facelift des Tucson vorgestellt. Das Kompakt-SUV erhält zur Modellpflege den typischen Kaskadengrill und eine neue Lichtsignatur mit Voll-LED-Scheinwerfern. Des Weiteren soll eine angehobene Frontstoßstange das Gesicht des gelifteten Tucson auffrischen. Seitlich ist das überarbeitete SUV an neuen Rädern erkennbar. Am Heck finden sich jetzt überarbeitete Rückleuchten sowie eine neu gestaltete Heckschürze. Die Markteinführung soll noch im Sommer 2018 stattfinden.

Die auffälligste Neuheit im Hyundai Tucson ist das neun Zoll große Display in der Mittelkonsole. Es hat im Vergleich zum Vorgänger in der Diagonale etwas zugelegt und ist nun auf das Armaturenbrett aufgesetzt. Es reagiert auf Toucheingaben und ist bereits aus Modellen wie dem Hyundai i30 bekannt. Ansonsten bleiben die Koreaner ihrem bisherigen, für das Segment hochwertig verarbeitetem, Innenraumkonzept treu.

Das Neun-Zoll-Display ist neu im Tucson und aus anderen Hyundai-Modellen wie dem i30 bekannt.

Zum Facelift bohrt Hyundai die Auswahl an angebotenen Assistenten weiter auf. Neben den schon aus dem Grundmodell bekannten Frontaufprallverhinderungsassistent (FCA), dem Aufmerksamkeitsassistent (DAW) und der intelligenten Geschwindigkeitslimitwarnung (ISLW), erhält der Tucson jetzt auch einen radargestützten Tempomaten, der den Abstand zum Vordermann hält. Für zusätzliche Unterhaltung während der Fahrt soll die optionale Soundanlage von Krell sorgen. Dank Apple CarPlay und Android Auto lassen sich nun auch Inhalte vom Smartphone einfach auf das Infotainment spiegeln. Die nötige Power erhalten kompatible Mobiltelefone über einen drahtlosen Ladeplatz in einer Ablage in der Mittelkonsole.