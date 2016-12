VW-Abgasskandal: News und Hintergründe – UPDATE — 21.12.2016 Erhebliche Entschädigung für Audi-Fahrer Audi-Besitzer in den USA erhalten eine "erhebliche Entschädigung". In Deutschland erteilt das KBA die Freigabe zur Umrüstung aller Modelle. News zum Abgasskandal!

•

Rückkauf und Umrüstung von Dieselautos

mit 3.0-Liter-Motor

• Audi-Eigner sollen "erhebliche Entschädigung" erhalten

• Deutschland: KBA macht Weg frei für Umrüstung aller Modelle



• VW kann mit Einigung in Kanada rechnen

• Greenpeace protestiert mit Kreuz gegen Diesel

• Erst ein Viertel aller VW-Fahrzeuge umgerüstet

• Zeitung: Vorwürfe gegen Audi

• US-Fahrzeughalter schlachten VW aus



Die Umrüstung der meisten Motoren erfolgt mithilfe neuer Software und eines zusätzlichen Filters.

Audi gab Einbau illegaler Software zu

KBA erteilt Freigabe für Umrüstung aller betroffenen Modelle



Einigung in Kanada für 1,5 Milliarden



Greenpeace protestiert mit Kreuz gegen Diesel

Erst ein Viertel der betroffenen Diesel umgerüstet



Neuer Audi A3 manipuliert?



Audi steht im Verdacht, Motoren beim aktuellen A3 manipuliert zu haben.

Abgasskandal bei VW: Fragen und Antworten Worum geht's beim Abgasskandal? Mitte September 2015 erhebt die US-Umweltbehörde EPA schwere Vorwürfe gegen Volkswagen. Zunächst heißt es, VW habe beim Motor EA 189 (1.2, 1.6 und 2.0 TDI) eine Software eingesetzt, die den Ausstoß schädlicher Abgase auf dem Prüfstand drosselt, im Normalbetrieb aber nicht. VW gibt das zu. Wieviele Autos sind betroffen? Der Skandal nimmt riesige Ausmaße an. Allein bei den Fahrzeugen mit dem manipulierten Motor EA 189 sind weltweit bis zu elf Millionen Autos der Marken VW, Skoda, Seat und Audi betroffen, acht Millionen davon in Europa. In den USA wurden 482.000 Dieselfahrzeuge manipuliert, und zwar bei VW Jetta, Golf, Beetle, Passat und Audi A3 der Baujahre 2009 bis 2015. In Deutschland wurden seit 2008 2,8 Millionen Autos mit dem fraglichen Motor EA 189 zugelassen; 2,4 Millionen davon sind aktuell noch auf den Straßen unterwegs und werden zurückgerufen. Konkret geht es um ... Welche Autos sind betroffen? ... die Vierzylinder-Diesel 1.2 TDI (geringe Stückzahl), 1.6 TDI und 2.0 TDI mit Euro-5-Norm, die zwischen 2009 und 2014 von VW, Audi, Seat und Skoda verbaut wurden. In Deutschland steckt der Mogelmotor in 577.000 Audi der Baureihen A1, A3, A4, A6, TT, Q3 und Q5. Bei Skoda sind betroffen: Fabia II (Baujahre 2009 bis 2014), Roomster (Baujahre 2009 bis 2015), Rapid (Baujahre 2011 bis 2015), Yeti (Baujahre 2009 bis 2015), Octavia II (Baujahre 2009 bis 2013) und Superb II (Baujahre 2009 bis 2015). Bei VW in den USA sind es: Golf, Jetta, Beetle, Passat. In Deutschland ... Welche Autos sind betroffen? Seat verweist auf ... sind unter anderem Golf VI, Passat VII und Tiguan I betroffen, weitere Modelle hat VW noch nicht genannt.verweist auf seine Internetseite . Kunden von VW können auf der Webseite info.volkswagen.de mithilfe ihrer Fahrgestellnummer prüfen, ob das eigene Auto betroffen ist. Skoda, Seat und Audi bieten diesen Service ebenfalls an: Unter skoda-auto.de seat.de und audi.de gibt es entsprechende Infoseiten. Was wird VW noch vorgeworfen? Der Abgasskandal weitet sich zunächst sechs Wochen nach Bekanntwerden der ersten Vorwürfe aus und erfasste die CO2-Emissionen von Fahrzeugen. Am 3. November gibt VW bekannt, dass es bei rund 800.000 Fahrzeugen zu "Unregelmäßigkeiten" bei der Angabe von CO2-Werten und damit des Verbrauchs bei der Typzulassung gegeben hat. Inzwischen ergaben laut VW interne Prüfungen und Messkontrollen, dass es keine rechtswidrige Veränderung der Verbrauchsangaben und CO2-Werte gab. Nur für wenige Modellvarianten müssen die Verbrauchswerte leicht angepasst werden. Welche Modelle sind dies? Polo 1,0 l TSI BlueMotion 70 kW EU6 7-Gang-DSG

Scirocco 2,0 l TDI BMT 135 kW EU6 6-Gang-Schaltgetriebe

Jetta 1,2 l TSI BMT 77 kW EU6 6-Gang-Schaltgetriebe

Jetta 2,0 l TDI BMT 81 kW EU6 5-Gang-Schaltgetriebe

Golf Cabriolet 2,0 l TDI BMT 81 kW EU6 5-Gang-Schaltgetriebe

Golf 2,0 l TDI BMT 110 kW EU6 6-Gang-Schaltgetriebe

Passat Alltrack 2,0 l TSI 4MOTION BMT 162 kW EU6 7-Gang-DSG

Passat Variant 2,0 l TDI SCR 4MOTION BMT 176 kW EU6 7-Gang-DSG

Passat Variant 1,4 l TSI ACT 4MOTION BMT 110 kW EU6 6-Gang-Schaltgetriebe Wer ist die EPA und was macht sie? Autohersteller müssen bei der EPA (United States Environmental Protection Agency) ihre Modelle testen lassen, um die Genehmigung für einen Verkauf der Autos in den USA zu erhalten. Die Behörde gilt als mächtige Institution. Weil für Stickoxid in den USA strenge Grenzwerte bestehen, geht die EPA streng gegen Verstöße vor. Volkswagen räumt beim Motor EA 189 die Vorwürfe schnell ein. Beim 3.0-Liter TDI dementiert der Hersteller die Vorwürfe zunächst, um Ende November doch den Einbau einer "unzureichend dokumentierten Software" einzuräumen. Wie geht es weiter mit betroffenen Autos? Die technische Umrüstung der Dieselmotoren mit Manipulations-Software wird einfacher als befürchtet. Für die beiden größeren Antriebe hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) die Vorschläge aus Wolfsburg genehmigt. So sollen die in der EU verkauften Wagen umgerüstet werden: Wie sollen 2,0-Liter-TDIs umgerüstet werden? Vom Motortyp EA 189 mit 2,0 Liter Hubraum sind rund 5,2 Millionen Autos betroffen. Bei denen ist nur Software-Update nötig. Geschätzte Arbeitszeit pro Motor etwa 30 Minuten. Wie sollen 1,6-Liter-TDIs umgerüstet werden? Vom Motortyp EA 189 mit 1,6 Liter Hubraum sind rund drei Millionen Autos betroffen. Bei ihnen ist sowohl ein Software-Update als auch eine technische Lösung nötig, letzterer aber weniger umfangreich als zuvor angenommen - es reicht der Einbau eines Strömungstransformators (Gitternetz) vor dem Luftmassenmesser. Geschätzte Arbeitszeit pro Motor weniger als eine Stunde. Wie sollen 1,2-Liter-TDIs umgerüstet werden? Letzlich sind vom kleinsten EA 189 mit 1,2 Liter Hubraum rund 300.000 Autos betroffen: Auch bei ihnen reicht wie beim 2,0-Liter-Motor ein Software-Update aus. Muss ich als VW-Halter für mein Auto geradestehen? Wohl nicht. Das Bundesverkehrsministerium nimmt VW in die Pflicht, für Folgekosten des Abgasskandals einzustehen, sei es für Umrüstung von Autos oder Nachzahlung von Kfz-Steuern. VW sagt dies zu. Was sind die Vorwürfe bei 3,0-Liter-Dieseln? Anfang November wirft die US-Umweltbehörde EPA dem Volkswagenkonzern zudem vor, in den USA auch 3,0-Liter-Diesel manipuliert zu haben. Damit wären auch Porsche Cayenne, VW Touraeg und Audi A6 vom Skandal betroffen. VW betonte zunächst, "dass keine Software bei den 3-Liter-V6-Diesel-Aggregaten installiert wurde, um die Abgaswerte in unzulässiger Weise zu verändern". Ende November rudert der Konzern zurück, und verweist auf eine "nicht ausreichend dokumentierte Software". Laut der EPA handelt es sich dabei um eine Abschaltevorrichtung. Wie reagiert Audi als Entwickler der großen Diesel? Audi, aus dessen Entwicklungsabteilung der 3,0-Liter-Diesel stammt, gibt zu, dass die eingebaute Software so nicht genehmigt wurde. Jetzt sollen die betroffenen Autos verändert und nachträglich von der US-Umweltbehörde genehmigt werden. Es geht um rund 75.000 Fahrzeuge der Typen Porsche Cayenne, VW Touareg, Audi A6, A7, A8, Q5 und Q7 ab Modelljahr 2009. Was ist ein AECD? Die EPA wirft VW den Einsatz eines "Auxiliary Emissions Control Device" (AECD) vor. Das ist ein Hilfsgerät zur Emissionskontrolle, das unter anderem die Motordrehzahl, den eingelegten Gang und auch die Außentemperatur erkennt. Braucht das Auto beispielsweise wegen besonders niedriger Außentemperaturen oder bei hoher Belastung mehr Leistung, schaltet das AECD die energieverbrauchende Emissionskontrolle teilweise oder sogar ganz ab. Dann hat das Auto zwar ausreichend Leistung, stößt aber auch mehr Abgase aus. Die EPA hält den Einsatz dieses AECD für eine Manipulation der Abgaswerte, Audi bestreitet dies noch und will verhandeln. Warum hat VW die Abgaswerte manipuliert? VW stand nach eigenen Angaben Mitte der 2000er-Jahre unter enormem Druck, einen neuen Dieselmotor zu entwickeln, der die strengen US-Grenzwerte einhalten konnte. Statt einer teuren, aufwendigen technischen Lösung habe man sich zum Einbau der wesentlich günstigeren Schummel-Software entschieden. Begünstigt wurde dieses Fehlverhalten Einzelner durch Schwachstellen in Prozessen und die Haltung in einigen Teilbereichen des Unternehmens, Regelverstöße zu tolerieren. Ohne die Manipulation auf dem Prüfstand hätten die betroffenen Autos mit dem Motor EA 189 in den USA wohl kaum eine Typzulassung bekommen. Manipulieren auch andere Autohersteller? Viele andere Autobauer wehren sich entschieden gegen den Vorwurf, sie würden auch Abgaswerte manipulieren (oder hätten dies in der Vergangenheit getan). Selbst wenn es so wäre, könnte es ihnen zurzeit niemand nachweisen. Volkswagen hat die Manipulationen erst zugegeben, nachdem der Hersteller von der US-Umweltbehörde EPA mit auffälligen Messwerten konfrontiert wurde. Mittlerweile hat auch der ADAC Messwerte veröffentlicht: Sie stammen ... Manipulieren auch andere Autohersteller? ... von Euro-5- und Euro-6-Dieseln, die unter realitätsnäheren Bedingungen (WLTC statt NEFZ) getestet wurden. Die Zahlen sind zwar nicht gesetzlich relevant, aber alarmierend: Viele Modelle unterschiedlicher Hersteller, die auf dem NEFZ-Prüfstand bislang unauffällig waren, stoßen etwa bei höherer Geschwindigkeit wesentlich mehr Stickoxide aus als bislang angenommen. Ein Nachweis für eine Manipulation ist das nicht. Wusste das denn vorher niemand? Die Präsidentin des Umweltbundesamtes, Maria Krautzberger, betonte, ihre Behörde weise bereits seit Ende der 1990er Jahre darauf hin, "dass auch in Deutschland die realen Schadstoff-Emissionen höher sind als die Typ-Prüfwerte, die auf dem Rollenprüfstand ermittelt wurden". Eine Kleine Anfrage der Grünen im Bundestag im Juli 2015 ergab zudem, dass Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) von der Existenz spezieller Testbetriebs-Software wusste. Warum wurde bislang in Deutschland nicht ermittelt? Auch den deutschen Behörden war bekannt, dass zumindest bei manchen Fahrzeugtypen der Abgasausstoß im Straßenbetrieb deutlich höher ist als auf dem Prüfstand. Anders als in den USA hat die deutsche Umweltbehörde aber nicht wie die US-amerikanische EPA reagiert und eigene Tests durchgeführt, sondern sich auf die Herstellerangaben verlassen. Welche Folgen hat die Affäre für VW? Die Folgen des Abgasskandals für VW zeichnen sich mittlerweile in Grundzügen ab. In den USA erreicht VW Ende Juli die Einigung auf einen Vergleich über 15,3 Milliarden Dollar. Allerdings sind noch die Klagen mehrerer US-Bundesstaaten anhängig. Auch ist nicht raus, ob Einzelpersonen nicht weiter Sammelklagen gegen VW forcieren. Auch in Deutschland ermittelt die Staatsanwaltschaft. Sie könnte im schlimmsten Fall den Gewinn, den VW mit den manipulierten Fahrzeugen erzielt hat, abschöpfen. Ein Risiko, das schwer zu beziffern ist. Wer ist verantwortlich für die Manipulationen bei VW? VW geht davon aus, dass nur ein kleiner Kreis von Mitarbeitern überhaupt von den veränderten Programmen in der Motorsteuerung wussten. Wer am Ende die Verantwortung trägt, ist offen. Vorstand und Aufsichtsrat hätten davon aber nichts gewusst. Bisher ... Wer ist verantwortlich für die Manipulationen bei VW? ... hat VW neun Mitarbeiter beurlaubt. Konzernchef Martin Winterkorn trat kurz nach Bekanntwerden der Affäre zurück - weist aber jede persönliche Verantwortung von sich. Was ist in den USA anders? In den USA sind die Grenzwerte für den Ausstoß von Stickoxiden (NOx) deutlich niedriger, erlaubt sind hier nur umgerechnet ca. 44 Milligramm pro Kilometer (70 Milligramm pro Meile), in Deutschland sind es 80 Milligramm. Traditionell pochen die US-Behörden auf die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben. Gerade in Kalifornien, wo mit die weltweit schärfsten Abgasauflagen herrschen, ist die Umweltbehörde eine mächtige Institution. 1 von 24

USA: Racheakte von VW-Besitzern

Verschwindet von US-Straßen: VW wird den Verkauf von Diesel-Modellen in den USA einstellen.

Chronologie des VW-Skandals 7. Dezember 2016: Südkorea verhängt gegen den deutschen Autobauer ein Rekord-Bußgeld von umgerechnet fast 30 Millionen Euro wegen "irreführender" Werbung. 16. November 2016: VW einigt sich mit der US-Umweltbehörde über manipulierte 3,0-Liter-Autos: 20.000 ältere kauft VW zurück, 60.000 werden nachgebessert. 14. November 2016: Wegen der Vorwürfe für eine zweite Schummelsoftware im Getriebe großer Audi-Benziner bestellt die US-Umweltbehörde EPA hochrangige VW-Techniker ein. 8. November 2016: Die Medienberichte zu einer zweite Schummelsoftware bei Benzinern zieht eine weitere Sammelklage von Audi-Besitzern in Seattel nach sich. 7. November 2016: Die kalifornische Umweltbehörde CARB bemängelt bei großen Audis mit Automatikgetriebe, diese Fahrzeuge verfügten über so genannte Lenkwinkelsensoren. Die würden beim Ausbleiben einer Lenkbewegung die CO2-Emissionen herunterschrauben und so auf dem Prüfstand eine besonders sauber Verbrennung suggerieren. Das berichtet die BILD am SONNTAG. 4. November 2016: Das KBA erteilt laut VW-Mitteilung die Freigabe zur Umrüstung der rund 2,6 Millionen betroffenen Fahrzeuge mit 1,6-Liter-Motoren. 3. November 2016: Volkswagen behauptet laut NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" in einem Prozessdokument, "keine unzulässige Abschalteinrichtung nach europäischem Recht" benutzt zu haben. Dies wird als rechtlichen Argumentation verstanden, um eine Klagewelle in Europa abzuwenden. 3. November 2016: US-Richter Charles Breyer bescheinigt in einer Anhörung Audi "erhebliche Fortschritte" bei der Problembewältigung bei den Modellen mit Dreilitermotoren. Er sei optimistisch, dass bis Anfang Dezember 2016 eine Einigung erzielt werden könne. 25. Oktober 2016: Richter Charles Breyer stimmt dem von VW mit US-Behörden, Dieselbesitzern und Vertragshändlern ausgehandelten Vergleich endgültig zu. Dieser Kompromiss gilt für 475.000 Pkws mit 2.0-Liter-Dieseln und könnte VW bis zu 16,5 Milliarden US-Dollar (15,2 Milliarden Euro) kosten. Damit kann VW den größten Teil seiner "Dieselgate"-Rechtslasten in den USA aus dem Weg räumen. 17. Oktober 2016: Nach Angaben von Insidern zahlt Volkswagen in den USA allein 175 Millionen Dollar (159,5 Mio Euro) an gegnerische Anwälte. VW habe sich mit den Anwälten der klagenden Besitzer von 475.000 Autos geeinigt, sagten die Insider der Nachrichtenagentur Reuters. 4. Oktober 2016: US-Vertragshändler von VW reichen in San Francisco eine erweiterte gerichtliche Klageschrift mit neuen Vorwürfen gegen den Zulieferer ein. Wie bereits zahlreiche US-Zivilklagen von geschädigten Dieselbesitzern, geht nun auch die Sammelklage der Autohändler davon aus, dass Bosch beim Abgas-Betrug die Rolle eines aktiven Mittäters innehatte. 30. September 2016: VW hat sich mit den 652 Vertragshändlern in den USA auf eine Entschädigung in Höhe von bis zu 1,2 Milliarden Dollar (1,1 Milliarden Euro) geeinigt. Diese Summe ist Teil eines insgesamt 16,5 Milliarden Dollar teuren Vergleichs mit US-Zivilklägern. Es handelt sich um den teuersten Vergleich in der Geschichte der Auto-Industrie. 21. September 2016: Ein Ingenieur soll bereits 2007 einem größeren Kreis von Audi-Managern in einer E-Mail geschrieben, dass man es "ganz ohne Bescheißen" nicht schaffen werde, die US-Grenzwerte beim Schadstoffausstoß von Dieselwagen einzuhalten. Das berichteten "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR unter Berufung auf Erkenntnisse der US-Anwaltskanzlei Jones Day. 19. September 2016: VW hat erst 500.000 von 8,5 Millionen Fahrzeugen in Europa umgerüstet. Ursprünglich sollte die technische Umrüstung bereits Ende des Jahres 2016 abgeschlossen sein. Das Kraftfahrt-Bundesamt hat bisher 60 Prozent der Umrüstung zugelassen. Davon sind wiederum 10 Prozent erfolgreich umgerüstet. Der voraussichtliche Abschluss ist damit für 2017 geplant. 16. September 2016: Nach Bayern will nun auch das Bundesland Hessen den Volkswagenkonzern auf Schadenersatz verklagen. Das Land habe durch den Wertverlust der Volkswagen-Aktie rund 3,9 Millionen Euro verloren, erklärte der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU). Die Klage solle in den kommenden Tagen beim Landgericht Braunschweig eingereicht werden. 14. September 2016: Im VW-Abgasskandal hat das Krefelder Landgericht einen städtischen Autohändler verurteilt, zwei Audis mit "Schummel-Software" zurückzunehmen. Bei den Abgas-Manipulationen handele es sich um einen erheblichen Mangel. Außerdem sei eine Nachbesserung durch Software-Update für die Käufer nicht zumutbar. Auch nach einer Nachrüstung durch VW bleibe ein "berechtigter Mangelverdacht", so das Gericht. Es geht um einen Audi A6 von Anfang 2014 und einen Kleinwagen A 1 vom Frühjahr 2015. (Aktenzeichen.: 2 O 72/16 und 2 O 83/16). 9. September 2016: In den USA bekennt sich ein VW-Mitarbeiter wegen des Abgasskandals für schuldig. Ein 62-jähriger Ingenieur aus Kalifornien gibt nach Angaben des Justizministeriums zu, als "Leader of Diesel Competence" Teil einer fast zehn Jahre andauernden Verschwörung gewesen zu sein. Ziel sei es gewesen, durch die Entwicklung spezieller Betrugs-Software zur Manipulation von Emissionstests US-Behörden und Kunden hinters Licht zu führen. Dem Angeklagten droht eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren. 25. August 2016: VW einigt sich mit 650 Händlern in den USA grundsätzlich auf eine Entschädigung für entgangene Einnahmen. Laut Reuters kostet diese den Autobauer bis zu 1,2 Milliarden Dollar. 15. August 2016: Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erteilt die Freigabe für den Rückruf von Autos mit dem kleinen 1,2-Liter-Dieselmotor, der beispielsweise im VW Polo und Seat Ibiza steckt. 3. August 2016: Angesichts von Millionenverlusten durch den VW-Abgasskandal prüfen die Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen und Sachsen-Anhalt juristische Schritte gegen Volkswagen. 2. August 2016: Der Freistaat Bayern kündigt eine Schadenersatzklage gegen VW an. Grund sind Verluste beim Pensionsfonds des Landes durch den Kursrutsch bei VW-Aktian nach Bekanntwerden der Manipulation. Es geht um eine Summe von maximal 700.000 Euro. 1. August 2016: Die Kosten des Dieselskandals bei Volkswagen schneiden tief in den Gewinn des Großaktionärs Porsche SE ein. Im ersten Halbjahr schmolz das Konzernergebnis nach Steuern auf 980 Millionen Euro. Vor Jahresfrist waren es noch 1,65 Milliarden Euro. 29. Juli 2016: Trotz des milliardenschweren Vergleichs im Dieselskandal zwischen VW und den US-Behörden nehmen die Klagen in den USA kein Ende. Wegen der Verletzung von Luftreinheitsgesetzen verhängt der US-Bundesstaat Washington ein Bußgeld von 176 Millionen Dollar, teilt das Umweltamt mit. Die Behörde ahndet damit Verstöße von 21.000 Diesel-Fahrzeugen, die in Washington zugelassen sind. 26. Juli 2016: US-Richter Charles Breyer stimmt dem von VW vorgelegten Vergleichsentwurf zum Umgang mit vom Dieselskandal betroffenen Zweiliter-Modellen vorläufig zu. Die endgültige Entscheidung wird im Oktober 2016 erwartet. 22. Juli 2016: Das Kraftfahrtbundesamt erteilt die Freigabe zum Rückruf von europaweit 800.000 Dieseln. Darunter befinden sich Varianten von VW Golf, VW Passat und VW Touran sowie Modelle von Audi und Skoda. 11. Juli 2016: Entgegen der Marschrichtung von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig ein Bußgeldverfahren gegen VW eröffnet. Die Staatsanwaltschaft will den mit manipulierten Dieselautos erwirtschafteten Gewinn abschöpfen. 7. Juli 2016: VW zahlt 86 Millionen Dollar (etwa 78 Millionen Euro) Strafe an den US-Bundesstaat Kalifornien. 3. Juli 2016: VW-Chef Müller sagt der "Welt am Sonntag", Entschädigungszahlungen für europäische Kunden nach US-Vorbild könnten VW finanziell überfordern: "Was es nicht zuletzt wirtschaftlich für unser Unternehmen bedeuten würde, wenn wir das tun würden, muss ich wohl nicht weiter ausführen." 28. Juni 2016: VW reicht vor Gericht in den USA einen Vorschlag zur Einigung mit Klägern und Behörden ein. Mit der Rekordzahlung von rund 15 Milliarden Dollar (ca. 13,5 Mrd. Euro) für Entschädigungen, Umweltschutz und Strukturmaßnahmen will sich VW von seiner Schuld in Übersee befreien. 23. Juni 2016: Großaktionär Niedersachsen verweigert dem VW-Vorstand die vollständige Entlastung für 2015. Der fehlende Vertrauensbeweis für Ex-Konzernchef Martin Winterkorn und Markenchef Herbert Diess hat keine juristischen Konsequenzen, gilt aber als Denkzettel. 21. Juni 2016: VW-Chef Müller kündigt die Abkehr vom Dieselmotor an. "Es wird sich die Frage stellen, ob wir ab einem gewissen Zeitpunkt noch viel Geld für die Weiterentwicklung des Diesels in die Hand nehmen sollen", sagte Müller dem "Handelsblatt". 20. Juni 2016: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt im Abgas-Skandal wegen des Verdachts der Marktmanipulation gegen den zurückgetretenen VW-Konzernchef Martin Winterkorn. Bei den Ermittlungen gehe es um den Vorwurf, dass Volkswagen die Finanzwelt womöglich zu spät über die Affäre informiert habe. 16. Juni 2016: Der ermittelnde US-Bezirksrichter Charles Breyer hat VW in der Diesel-Affäre Aufschub für eine endgültige Einigung mit den US-Behörden gewährt. Er verlängerte die Frist bis zum 28. Juni. Damit ist klar, dass es vor der für den 22. Juni geplanten Hauptversammlung der VW-Aktionäre keine Einigung mit den US-Behörden geben wird. 22. April 2016: Nach einer Aufsichtsratssitzung in Wolfsburg verkündet VW mit 1,6 Milliarden Euro für 2015 den größten Verlust der Konzerngeschichte. Das operative Ergebnis sackte von 12,7 Milliarden Euro 2014 auf einen Verlust von 4,1 Milliarden ab. Hauptgrund dafür seien die Rückstellungen von insgesamt 16,4 Milliarden Euro für die Kosten des Abgasskandals. 21. April 2016: Der amerikanische Bezirksrichter Charles Breyer verkündet zum Ablauf eines Ultimatums eine grundsätzliche Einigung im Streit zwischen VW und den US-Behörden. Damit ist ein milliardenschwere Prozess vorerst abgewendet. Die Lösung umfasst unter anderem mögliche Rückkäufe von knapp 500.000 Fahrzeugen,... ... kostenlose Reparaturen und "substanziellen Schadenersatz" für die Besitzer. Im Gespräch sind 5000 Dollar, umgerechnet rund 4400 Euro. Breyer setzt eine Frist bis zum 21. Juni 2016 für eine detaillierte Einigung. Verbraucherschützer in Deutschland mahnen eine Gleichberechtigung hiesiger Kunden an. 20. April 2016: Das "Handelsblatt" berichtet, die Anfänge des Abgasskandals gingen auf die Konzerntochter Audi zurück. Bereits 1999 hätten Motorenentwickler bei den Ingolstädtern Optionen erarbeitet, wie man den schärferen Grenzwerten begegnen könne. Geplant wurde dem Bericht zufolge auch der Einsatz einer illegalen Abschalteinrichtung. Zum Einsatz sei es bei Audi aber nicht gekommen. Erst 2005 sei die Software bei VW beim Dieselmotor EA 189 installiert worden. 10. April 2016: Eine lang anhaltende Diskussion um die Millionen-Boni der VW-Topmanager entbrennt. Unter starkem öffentlichem Druck, unter anderem von Großaktionär Niedersachsen, erklären sich die Vorstände zu Abstrichen bereit. Die Rede ist von mindestens 30 Prozent, so wie der ursprüngliche Vorschlag von VW-Chef Matthias Müller. 8. April 2016: Wegen der weiter fehlenden Freigabe des KBA für die Nachbesserungen beim Passat erwägt Volkswagen, die Rückrufaktion für andere betroffenen Fahrzeuge, darunter der Golf, vorzuziehen. Kurz zuvor hatte das Kraftfahrtbundesamt grünes Licht für die zweite Rückrufwelle mit Varianten der vier Audi-Modelle A4, A5, A6 und Q5 sowie des Seat Exeo gegeben. 6. April 2016: Der erste Volkswagen-Vertragshändler in den USA reicht bei einem Bundesgericht in Illinois Klage gegen den VW Konzern wegen des Abgasskandals ein. Er fühle sich systematisch getäuscht, so der Vertriebspartner. 16. März 2016: Das Landgericht Bochum weist im bundesweit ersten Prozess dieser Art die Klage eines betroffenen VW-Fahrers zurück. Dieser darf wegen der Abgas-Manipulationen sein Auto nicht an den Händler zurückgegeben. Der Mangel sei nur gering und vergleichsweise günstig zu beheben, argumentierten die Richter. Die Beseitigung des Mangels liege unter der Bagatellgrenze von einem Prozent des Kaufpreises, eine erhebliche Pflichtverletzung von VW liege nicht vor. 15. März 2016: Ein halbes Jahr nach Bekanntwerden der Abgasaffäre steckt der Konzern nach wie vor tief in der Krise, die Folgen sind unabsehbar. Der Kurs der VW-Vorzugsaktie wurde in der Spitze fast halbiert. VW will mehrere tausen Jobs streichen, die Investitionen sind um eine Milliarde Euro pro Jahr gekappt, der Sparkurs ist verschärft. Unklar ist nach wie vor, wer für das Desaster verantwortlich ist. 14. März 2016: 278 institutionelle Großanleger verklagen VW beim Landesgericht Braunschweig auf Schadenersatz in Höhe von 3,255 Milliarden Euro. Sie werfen dem Konzern vor, seiner Auskunftspflicht gegenüber Anteilseignern nicht nachgekommen zu sein. VW hatte erst Tage, nachdem die US-Umweltbehörde EPA ihre Manipulationsvorwürfe am 18. September öffentlich machte, über drohende finanzielle Konsequenzen informiert. Das Unternehmen bekräftige mehrfach seine Auffassung, alle Informationspflichten befolgt zu haben. 9. März 2016: Laut Medienberichten hat das US-Justizministerium seine Untersuchungen auf den Verdacht des Bankbetrugs und mögliche Verstöße gegen Steuergesetze bei VW ausgedehnt. US-Chef Michael Horn tritt überraschend ab. 2. März 2016: Erster deutscher Prozess um Schadenersatz in Bochum. VW muss aus Sicht des Landgerichts manipulierte Autos nicht zurücknehmen. 5. Februar 2016: VW verschiebt seine Jahresbilanz und Hauptversammlung. Dafür werden später der 28. April und der 22. Juni genannt. 27. Januar 2016: Frühstart beim Rückruf in Deutschland: Trotz fehlender Genehmigung des KBA werden erste Amarok-Modelle umgerüstet. 12. Januar 2016: Die kalifornische Umweltbehörde CARB lehnt einen Rückrufplan von Volkswagen ab und fordert Nachbesserungen. 11. Januar 2016: Bei der Automesse in Detroit gibt VW-Chef Müller ein verunglücktes Interview, in dem er ein Fehlverhalten des Konzerns abstreitet. Er kündigt zudem an, US-Kunden unter anderem mit Einkaufsgutscheinen zu entschädigen. 4. Januar 2016: Die US-Regierung reicht gegen VW Klage wegen des Einsatzes von Betrugssoftware und Klimaschutzgesetz-Verstößen ein. 16. Dezember 2015: VW teilt mit, dass die Gewährleistungsfrist für die manipulierten Motoren bis mindestens Ende 2017 verlängert wird. Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (Olaf) in Brüssel hat Ermittlungen gegen Europas größten Autobauer VW aufgenommen, offenbar wegen möglicherweise zweckentfremdeter Milliardenkredite. 10. Dezember 2015: Gut drei Monate nach Bekanntwerden des Abgasskandals versprechen der VW-Vorstandsvorsitzende Müller und Aufsichtsratschef Pötsch eine neue Unternehmenskultur. 9. Dezember 2015: VW teilt mit, dass nach Messungen vom KBA, Verkehrsministerium und eigenen Prüfern statt 800.000 nur noch 36.000 Fahrzeuge vom CO2-Skandal und damit falschen Verbrauchsangaben betroffen sein könnten. 30. November 2015: Nach Informationen der Nach Informationen der WELT hat VW dem Kraftfahrtbundesamt auch für die 1,2-Liter-Dieselmotoren fristgerecht eine Umrüstungslösung vorgestellt. Demnach genügt wie bei den Zweiliter-Modellen ein Software-Update. Insgesamt müssen laut der Tageszeitung 2,46 Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten, davon 1.537.896 Autos der Marken VW und VW-Nutzfahrzeuge, 531.813 Audi, 286.970 Skoda und 104.197 Seat. 25. November 2015: Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erteilt nach VW-Angaben grünes Licht für die Umrüstung der rund 8,2 Millionen vom Diesel-Skandal betroffenen Fahrzeuge mit 1,6- und 2,0-Liter-Motoren. 23. November 2015: Weitere 75.000 Autos aus dem VW-Konzern geraten ins Visier der US-Umweltbehörde, darunter Porsche Cayenne, VW Toureg sowie Luxus-Audis. Auch die Dreiliter-Diesel der Baujahre 2009 bis 2016 sollen mit einer verdächtigen Software ausgestattet sein. 20. November 2015: VW beschließt wegen der drohenden Kostenlawine für 2016, die Investitionen um rund eine Millarde auf zwölf Millarden Euro zu kürzen. 14. November 2015: VW nennt die Typen des Modelljahrs 2016, bei denen die Daten zum Ausstoß des Treibhausgases CO2 geschönt wurden. Es sind 413.000 Fahrzeuge, gut die Hälfte der etwa 800.000 Fälle. 6. November 2015: VW will mögliche Nachzahlungen der Kfz-Steuer für Fahrzeuge mit frisierten CO2-Angaben anstelle der Halter tragen. Vom CO2-Ausstoß hängt bei jüngeren Pkw auch die Höhe der Kfz-Steuer ab. 4. November 2015: Unter den 800.000 Autos mit falschen CO2-Werten sind auch 98.000 Benziner, teilt Verkehrsminister Alexander Dobrindt mit. 3. November 2015: Der Skandal erreicht eine neue Dimension. VW teilt mit, dass es "Unregelmäßigkeiten" bei Angaben zum Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) gab. 800.000 Fahrzeuge könnten betroffen sein. VW findet gleich ein neues Wort für Affäre: "CO2-Thematik". 2. November 2015: Die US-Umweltbehörde EPA beschuldigt VW, auch bei 3,0-Liter Dieselmotoren eine Manipulations-Software eingesetzt zu haben. VW weist dies entschieden zurück. 28. Oktober 2015: Der Skandal brockt dem Konzern im dritten Quartal einen Milliardenverlust ein. Vor Zinsen und Steuern beläuft sich das Minus auf rund 3,5 Milliarden Euro. 22. Oktober 2015: Der VW-Konzern prüft, ob auch die frühe Version des Nachfolgers des Skandalmotors EA 189 von den Manipulationen betroffen ist. Das ist nicht der Fall. 21. Oktober 2015: VW stoppt in der EU den Verkauf von Neuwagen im Lagerbestand, die noch ältere Motoren mit der Betrugssoftware haben. 17. Oktober 2015: Der Volkswagen-Mehrheitseigner Porsche SE teilt mit, dass Ex-VW-Chef Martin Winterkorn auch hier seinen Vorstandsvorsitz niederlegt. 16. Oktober 2015: Christine Hohmann-Dennhardt tritt zum 1. Januar 2016 als Leiterin für Recht und Integrität bei VW an. Zuvor hatte sie eine ensprechende Position bei Daimler inne. 15. Oktober 2015: Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ordnet einen verpflichtenden Rückruf aller VW-Dieselautos mit der Betrugssoftware an. In ganz Europa müssen 8,5 Millionen, in Deutschland 2,4 Millionen Wagen zwingend in die Werkstatt. VW hatte eine freiwillige Lösung angestrebt. 8. Oktober 2015: Razzia bei VW: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ordnet Durchsuchungen in Wolfsburg und an anderen Orten an. VW-US-Chef Michael Horn muss dem US-Kongress Rede und Antwort stehen. 7. Oktober 2015: Krisentreffen der Aufseher mit Personalentscheidung: VW-Finanzchef Hans Dieter Pötsch wird an die Spitze des Kontrollgremiums gewählt. Nach Aussage Müllers kann der Rückruf im Januar 2016 beginnen. 28. September 2015: Nach mehreren Strafanzeigen startet die Braunschweiger Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugsvorwürfen. 25. September 2015: Der VW-Aufsichtsrat beruft den bisherigen Porsche-Chef Matthias Müller zum Konzernchef und trifft weitere Personalentscheidungen. 23. September 2015: VW-Chef Martin Winterkorn tritt zurück. "Vor allem bin ich fassungslos, dass Verfehlungen dieser Tragweite im Volkswagen-Konzern möglich waren", begründet er seinen Schritt. 22. September 2015: Der VW-Konzern gibt eine Gewinnwarnung heraus und kündigt Milliarden-Rückstellungen für bevorstehende Umrüstungen an. 18. September 2015: Die EPA teilt mit, VW habe bei TDI-Motoren eine Software eingesetzt, um Test-Messungen des Schadstoffausstoßes künstlich zu drücken. 3. September 2015: VW räumt gegenüber der US-Umweltbehörde EPA Manipulationen bei Diesel-Abgastests ein. Allerdings hinter den Kulissen. 1 von 76

Südkorea verhängt Rekord-Bußgeld



Im August 2016 wurde der Verkauf von sämtlichen VW-Modellen in Südkorea gestoppt.

Kräftiges Absatzplus in den USA

Diess: US-Neuanfang ohne Diesel



Atlas soll US-Absatz anschieben



Video: VW Atlas (2017) Vorstellung Fettes SUV für die USA Zur Videoseite

In Deutschland werden 23.000 Arbeitsplätze gestrichen

Der rein elektrische VW e-Golf ist einer der Hoffnungsträger für den angeschlagenen Konzern.

Chronologie des VW-Skandals 7. Dezember 2016: Südkorea verhängt gegen den deutschen Autobauer ein Rekord-Bußgeld von umgerechnet fast 30 Millionen Euro wegen "irreführender" Werbung. 16. November 2016: VW einigt sich mit der US-Umweltbehörde über manipulierte 3,0-Liter-Autos: 20.000 ältere kauft VW zurück, 60.000 werden nachgebessert. 14. November 2016: Wegen der Vorwürfe für eine zweite Schummelsoftware im Getriebe großer Audi-Benziner bestellt die US-Umweltbehörde EPA hochrangige VW-Techniker ein. 8. November 2016: Die Medienberichte zu einer zweite Schummelsoftware bei Benzinern zieht eine weitere Sammelklage von Audi-Besitzern in Seattel nach sich. 7. November 2016: Die kalifornische Umweltbehörde CARB bemängelt bei großen Audis mit Automatikgetriebe, diese Fahrzeuge verfügten über so genannte Lenkwinkelsensoren. Die würden beim Ausbleiben einer Lenkbewegung die CO2-Emissionen herunterschrauben und so auf dem Prüfstand eine besonders sauber Verbrennung suggerieren. Das berichtet die BILD am SONNTAG. 4. November 2016: Das KBA erteilt laut VW-Mitteilung die Freigabe zur Umrüstung der rund 2,6 Millionen betroffenen Fahrzeuge mit 1,6-Liter-Motoren. 3. November 2016: Volkswagen behauptet laut NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" in einem Prozessdokument, "keine unzulässige Abschalteinrichtung nach europäischem Recht" benutzt zu haben. Dies wird als rechtlichen Argumentation verstanden, um eine Klagewelle in Europa abzuwenden. 3. November 2016: US-Richter Charles Breyer bescheinigt in einer Anhörung Audi "erhebliche Fortschritte" bei der Problembewältigung bei den Modellen mit Dreilitermotoren. Er sei optimistisch, dass bis Anfang Dezember 2016 eine Einigung erzielt werden könne. 25. Oktober 2016: Richter Charles Breyer stimmt dem von VW mit US-Behörden, Dieselbesitzern und Vertragshändlern ausgehandelten Vergleich endgültig zu. Dieser Kompromiss gilt für 475.000 Pkws mit 2.0-Liter-Dieseln und könnte VW bis zu 16,5 Milliarden US-Dollar (15,2 Milliarden Euro) kosten. Damit kann VW den größten Teil seiner "Dieselgate"-Rechtslasten in den USA aus dem Weg räumen. 17. Oktober 2016: Nach Angaben von Insidern zahlt Volkswagen in den USA allein 175 Millionen Dollar (159,5 Mio Euro) an gegnerische Anwälte. VW habe sich mit den Anwälten der klagenden Besitzer von 475.000 Autos geeinigt, sagten die Insider der Nachrichtenagentur Reuters. 4. Oktober 2016: US-Vertragshändler von VW reichen in San Francisco eine erweiterte gerichtliche Klageschrift mit neuen Vorwürfen gegen den Zulieferer ein. Wie bereits zahlreiche US-Zivilklagen von geschädigten Dieselbesitzern, geht nun auch die Sammelklage der Autohändler davon aus, dass Bosch beim Abgas-Betrug die Rolle eines aktiven Mittäters innehatte. 30. September 2016: VW hat sich mit den 652 Vertragshändlern in den USA auf eine Entschädigung in Höhe von bis zu 1,2 Milliarden Dollar (1,1 Milliarden Euro) geeinigt. Diese Summe ist Teil eines insgesamt 16,5 Milliarden Dollar teuren Vergleichs mit US-Zivilklägern. Es handelt sich um den teuersten Vergleich in der Geschichte der Auto-Industrie. 21. September 2016: Ein Ingenieur soll bereits 2007 einem größeren Kreis von Audi-Managern in einer E-Mail geschrieben, dass man es "ganz ohne Bescheißen" nicht schaffen werde, die US-Grenzwerte beim Schadstoffausstoß von Dieselwagen einzuhalten. Das berichteten "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR unter Berufung auf Erkenntnisse der US-Anwaltskanzlei Jones Day. 19. September 2016: VW hat erst 500.000 von 8,5 Millionen Fahrzeugen in Europa umgerüstet. Ursprünglich sollte die technische Umrüstung bereits Ende des Jahres 2016 abgeschlossen sein. Das Kraftfahrt-Bundesamt hat bisher 60 Prozent der Umrüstung zugelassen. Davon sind wiederum 10 Prozent erfolgreich umgerüstet. Der voraussichtliche Abschluss ist damit für 2017 geplant. 16. September 2016: Nach Bayern will nun auch das Bundesland Hessen den Volkswagenkonzern auf Schadenersatz verklagen. Das Land habe durch den Wertverlust der Volkswagen-Aktie rund 3,9 Millionen Euro verloren, erklärte der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU). Die Klage solle in den kommenden Tagen beim Landgericht Braunschweig eingereicht werden. 14. September 2016: Im VW-Abgasskandal hat das Krefelder Landgericht einen städtischen Autohändler verurteilt, zwei Audis mit "Schummel-Software" zurückzunehmen. Bei den Abgas-Manipulationen handele es sich um einen erheblichen Mangel. Außerdem sei eine Nachbesserung durch Software-Update für die Käufer nicht zumutbar. Auch nach einer Nachrüstung durch VW bleibe ein "berechtigter Mangelverdacht", so das Gericht. Es geht um einen Audi A6 von Anfang 2014 und einen Kleinwagen A 1 vom Frühjahr 2015. (Aktenzeichen.: 2 O 72/16 und 2 O 83/16). 9. September 2016: In den USA bekennt sich ein VW-Mitarbeiter wegen des Abgasskandals für schuldig. Ein 62-jähriger Ingenieur aus Kalifornien gibt nach Angaben des Justizministeriums zu, als "Leader of Diesel Competence" Teil einer fast zehn Jahre andauernden Verschwörung gewesen zu sein. Ziel sei es gewesen, durch die Entwicklung spezieller Betrugs-Software zur Manipulation von Emissionstests US-Behörden und Kunden hinters Licht zu führen. Dem Angeklagten droht eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren. 25. August 2016: VW einigt sich mit 650 Händlern in den USA grundsätzlich auf eine Entschädigung für entgangene Einnahmen. Laut Reuters kostet diese den Autobauer bis zu 1,2 Milliarden Dollar. 15. August 2016: Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erteilt die Freigabe für den Rückruf von Autos mit dem kleinen 1,2-Liter-Dieselmotor, der beispielsweise im VW Polo und Seat Ibiza steckt. 3. August 2016: Angesichts von Millionenverlusten durch den VW-Abgasskandal prüfen die Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen und Sachsen-Anhalt juristische Schritte gegen Volkswagen. 2. August 2016: Der Freistaat Bayern kündigt eine Schadenersatzklage gegen VW an. Grund sind Verluste beim Pensionsfonds des Landes durch den Kursrutsch bei VW-Aktian nach Bekanntwerden der Manipulation. Es geht um eine Summe von maximal 700.000 Euro. 1. August 2016: Die Kosten des Dieselskandals bei Volkswagen schneiden tief in den Gewinn des Großaktionärs Porsche SE ein. Im ersten Halbjahr schmolz das Konzernergebnis nach Steuern auf 980 Millionen Euro. Vor Jahresfrist waren es noch 1,65 Milliarden Euro. 29. Juli 2016: Trotz des milliardenschweren Vergleichs im Dieselskandal zwischen VW und den US-Behörden nehmen die Klagen in den USA kein Ende. Wegen der Verletzung von Luftreinheitsgesetzen verhängt der US-Bundesstaat Washington ein Bußgeld von 176 Millionen Dollar, teilt das Umweltamt mit. Die Behörde ahndet damit Verstöße von 21.000 Diesel-Fahrzeugen, die in Washington zugelassen sind. 26. Juli 2016: US-Richter Charles Breyer stimmt dem von VW vorgelegten Vergleichsentwurf zum Umgang mit vom Dieselskandal betroffenen Zweiliter-Modellen vorläufig zu. Die endgültige Entscheidung wird im Oktober 2016 erwartet. 22. Juli 2016: Das Kraftfahrtbundesamt erteilt die Freigabe zum Rückruf von europaweit 800.000 Dieseln. Darunter befinden sich Varianten von VW Golf, VW Passat und VW Touran sowie Modelle von Audi und Skoda. 11. Juli 2016: Entgegen der Marschrichtung von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig ein Bußgeldverfahren gegen VW eröffnet. Die Staatsanwaltschaft will den mit manipulierten Dieselautos erwirtschafteten Gewinn abschöpfen. 7. Juli 2016: VW zahlt 86 Millionen Dollar (etwa 78 Millionen Euro) Strafe an den US-Bundesstaat Kalifornien. 3. Juli 2016: VW-Chef Müller sagt der "Welt am Sonntag", Entschädigungszahlungen für europäische Kunden nach US-Vorbild könnten VW finanziell überfordern: "Was es nicht zuletzt wirtschaftlich für unser Unternehmen bedeuten würde, wenn wir das tun würden, muss ich wohl nicht weiter ausführen." 28. Juni 2016: VW reicht vor Gericht in den USA einen Vorschlag zur Einigung mit Klägern und Behörden ein. Mit der Rekordzahlung von rund 15 Milliarden Dollar (ca. 13,5 Mrd. Euro) für Entschädigungen, Umweltschutz und Strukturmaßnahmen will sich VW von seiner Schuld in Übersee befreien. 23. Juni 2016: Großaktionär Niedersachsen verweigert dem VW-Vorstand die vollständige Entlastung für 2015. Der fehlende Vertrauensbeweis für Ex-Konzernchef Martin Winterkorn und Markenchef Herbert Diess hat keine juristischen Konsequenzen, gilt aber als Denkzettel. 21. Juni 2016: VW-Chef Müller kündigt die Abkehr vom Dieselmotor an. "Es wird sich die Frage stellen, ob wir ab einem gewissen Zeitpunkt noch viel Geld für die Weiterentwicklung des Diesels in die Hand nehmen sollen", sagte Müller dem "Handelsblatt". 20. Juni 2016: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt im Abgas-Skandal wegen des Verdachts der Marktmanipulation gegen den zurückgetretenen VW-Konzernchef Martin Winterkorn. Bei den Ermittlungen gehe es um den Vorwurf, dass Volkswagen die Finanzwelt womöglich zu spät über die Affäre informiert habe. 16. Juni 2016: Der ermittelnde US-Bezirksrichter Charles Breyer hat VW in der Diesel-Affäre Aufschub für eine endgültige Einigung mit den US-Behörden gewährt. Er verlängerte die Frist bis zum 28. Juni. Damit ist klar, dass es vor der für den 22. Juni geplanten Hauptversammlung der VW-Aktionäre keine Einigung mit den US-Behörden geben wird. 22. April 2016: Nach einer Aufsichtsratssitzung in Wolfsburg verkündet VW mit 1,6 Milliarden Euro für 2015 den größten Verlust der Konzerngeschichte. Das operative Ergebnis sackte von 12,7 Milliarden Euro 2014 auf einen Verlust von 4,1 Milliarden ab. Hauptgrund dafür seien die Rückstellungen von insgesamt 16,4 Milliarden Euro für die Kosten des Abgasskandals. 21. April 2016: Der amerikanische Bezirksrichter Charles Breyer verkündet zum Ablauf eines Ultimatums eine grundsätzliche Einigung im Streit zwischen VW und den US-Behörden. Damit ist ein milliardenschwere Prozess vorerst abgewendet. Die Lösung umfasst unter anderem mögliche Rückkäufe von knapp 500.000 Fahrzeugen,... ... kostenlose Reparaturen und "substanziellen Schadenersatz" für die Besitzer. Im Gespräch sind 5000 Dollar, umgerechnet rund 4400 Euro. Breyer setzt eine Frist bis zum 21. Juni 2016 für eine detaillierte Einigung. Verbraucherschützer in Deutschland mahnen eine Gleichberechtigung hiesiger Kunden an. 20. April 2016: Das "Handelsblatt" berichtet, die Anfänge des Abgasskandals gingen auf die Konzerntochter Audi zurück. Bereits 1999 hätten Motorenentwickler bei den Ingolstädtern Optionen erarbeitet, wie man den schärferen Grenzwerten begegnen könne. Geplant wurde dem Bericht zufolge auch der Einsatz einer illegalen Abschalteinrichtung. Zum Einsatz sei es bei Audi aber nicht gekommen. Erst 2005 sei die Software bei VW beim Dieselmotor EA 189 installiert worden. 10. April 2016: Eine lang anhaltende Diskussion um die Millionen-Boni der VW-Topmanager entbrennt. Unter starkem öffentlichem Druck, unter anderem von Großaktionär Niedersachsen, erklären sich die Vorstände zu Abstrichen bereit. Die Rede ist von mindestens 30 Prozent, so wie der ursprüngliche Vorschlag von VW-Chef Matthias Müller. 8. April 2016: Wegen der weiter fehlenden Freigabe des KBA für die Nachbesserungen beim Passat erwägt Volkswagen, die Rückrufaktion für andere betroffenen Fahrzeuge, darunter der Golf, vorzuziehen. Kurz zuvor hatte das Kraftfahrtbundesamt grünes Licht für die zweite Rückrufwelle mit Varianten der vier Audi-Modelle A4, A5, A6 und Q5 sowie des Seat Exeo gegeben. 6. April 2016: Der erste Volkswagen-Vertragshändler in den USA reicht bei einem Bundesgericht in Illinois Klage gegen den VW Konzern wegen des Abgasskandals ein. Er fühle sich systematisch getäuscht, so der Vertriebspartner. 16. März 2016: Das Landgericht Bochum weist im bundesweit ersten Prozess dieser Art die Klage eines betroffenen VW-Fahrers zurück. Dieser darf wegen der Abgas-Manipulationen sein Auto nicht an den Händler zurückgegeben. Der Mangel sei nur gering und vergleichsweise günstig zu beheben, argumentierten die Richter. Die Beseitigung des Mangels liege unter der Bagatellgrenze von einem Prozent des Kaufpreises, eine erhebliche Pflichtverletzung von VW liege nicht vor. 15. März 2016: Ein halbes Jahr nach Bekanntwerden der Abgasaffäre steckt der Konzern nach wie vor tief in der Krise, die Folgen sind unabsehbar. Der Kurs der VW-Vorzugsaktie wurde in der Spitze fast halbiert. VW will mehrere tausen Jobs streichen, die Investitionen sind um eine Milliarde Euro pro Jahr gekappt, der Sparkurs ist verschärft. Unklar ist nach wie vor, wer für das Desaster verantwortlich ist. 14. März 2016: 278 institutionelle Großanleger verklagen VW beim Landesgericht Braunschweig auf Schadenersatz in Höhe von 3,255 Milliarden Euro. Sie werfen dem Konzern vor, seiner Auskunftspflicht gegenüber Anteilseignern nicht nachgekommen zu sein. VW hatte erst Tage, nachdem die US-Umweltbehörde EPA ihre Manipulationsvorwürfe am 18. September öffentlich machte, über drohende finanzielle Konsequenzen informiert. Das Unternehmen bekräftige mehrfach seine Auffassung, alle Informationspflichten befolgt zu haben. 9. März 2016: Laut Medienberichten hat das US-Justizministerium seine Untersuchungen auf den Verdacht des Bankbetrugs und mögliche Verstöße gegen Steuergesetze bei VW ausgedehnt. US-Chef Michael Horn tritt überraschend ab. 2. März 2016: Erster deutscher Prozess um Schadenersatz in Bochum. VW muss aus Sicht des Landgerichts manipulierte Autos nicht zurücknehmen. 5. Februar 2016: VW verschiebt seine Jahresbilanz und Hauptversammlung. Dafür werden später der 28. April und der 22. Juni genannt. 27. Januar 2016: Frühstart beim Rückruf in Deutschland: Trotz fehlender Genehmigung des KBA werden erste Amarok-Modelle umgerüstet. 12. Januar 2016: Die kalifornische Umweltbehörde CARB lehnt einen Rückrufplan von Volkswagen ab und fordert Nachbesserungen. 11. Januar 2016: Bei der Automesse in Detroit gibt VW-Chef Müller ein verunglücktes Interview, in dem er ein Fehlverhalten des Konzerns abstreitet. Er kündigt zudem an, US-Kunden unter anderem mit Einkaufsgutscheinen zu entschädigen. 4. Januar 2016: Die US-Regierung reicht gegen VW Klage wegen des Einsatzes von Betrugssoftware und Klimaschutzgesetz-Verstößen ein. 16. Dezember 2015: VW teilt mit, dass die Gewährleistungsfrist für die manipulierten Motoren bis mindestens Ende 2017 verlängert wird. Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (Olaf) in Brüssel hat Ermittlungen gegen Europas größten Autobauer VW aufgenommen, offenbar wegen möglicherweise zweckentfremdeter Milliardenkredite. 10. Dezember 2015: Gut drei Monate nach Bekanntwerden des Abgasskandals versprechen der VW-Vorstandsvorsitzende Müller und Aufsichtsratschef Pötsch eine neue Unternehmenskultur. 9. Dezember 2015: VW teilt mit, dass nach Messungen vom KBA, Verkehrsministerium und eigenen Prüfern statt 800.000 nur noch 36.000 Fahrzeuge vom CO2-Skandal und damit falschen Verbrauchsangaben betroffen sein könnten. 30. November 2015: Nach Informationen der Nach Informationen der WELT hat VW dem Kraftfahrtbundesamt auch für die 1,2-Liter-Dieselmotoren fristgerecht eine Umrüstungslösung vorgestellt. Demnach genügt wie bei den Zweiliter-Modellen ein Software-Update. Insgesamt müssen laut der Tageszeitung 2,46 Millionen Fahrzeuge in die Werkstätten, davon 1.537.896 Autos der Marken VW und VW-Nutzfahrzeuge, 531.813 Audi, 286.970 Skoda und 104.197 Seat. 25. November 2015: Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erteilt nach VW-Angaben grünes Licht für die Umrüstung der rund 8,2 Millionen vom Diesel-Skandal betroffenen Fahrzeuge mit 1,6- und 2,0-Liter-Motoren. 23. November 2015: Weitere 75.000 Autos aus dem VW-Konzern geraten ins Visier der US-Umweltbehörde, darunter Porsche Cayenne, VW Toureg sowie Luxus-Audis. Auch die Dreiliter-Diesel der Baujahre 2009 bis 2016 sollen mit einer verdächtigen Software ausgestattet sein. 20. November 2015: VW beschließt wegen der drohenden Kostenlawine für 2016, die Investitionen um rund eine Millarde auf zwölf Millarden Euro zu kürzen. 14. November 2015: VW nennt die Typen des Modelljahrs 2016, bei denen die Daten zum Ausstoß des Treibhausgases CO2 geschönt wurden. Es sind 413.000 Fahrzeuge, gut die Hälfte der etwa 800.000 Fälle. 6. November 2015: VW will mögliche Nachzahlungen der Kfz-Steuer für Fahrzeuge mit frisierten CO2-Angaben anstelle der Halter tragen. Vom CO2-Ausstoß hängt bei jüngeren Pkw auch die Höhe der Kfz-Steuer ab. 4. November 2015: Unter den 800.000 Autos mit falschen CO2-Werten sind auch 98.000 Benziner, teilt Verkehrsminister Alexander Dobrindt mit. 3. November 2015: Der Skandal erreicht eine neue Dimension. VW teilt mit, dass es "Unregelmäßigkeiten" bei Angaben zum Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) gab. 800.000 Fahrzeuge könnten betroffen sein. VW findet gleich ein neues Wort für Affäre: "CO2-Thematik". 2. November 2015: Die US-Umweltbehörde EPA beschuldigt VW, auch bei 3,0-Liter Dieselmotoren eine Manipulations-Software eingesetzt zu haben. VW weist dies entschieden zurück. 28. Oktober 2015: Der Skandal brockt dem Konzern im dritten Quartal einen Milliardenverlust ein. Vor Zinsen und Steuern beläuft sich das Minus auf rund 3,5 Milliarden Euro. 22. Oktober 2015: Der VW-Konzern prüft, ob auch die frühe Version des Nachfolgers des Skandalmotors EA 189 von den Manipulationen betroffen ist. Das ist nicht der Fall. 21. Oktober 2015: VW stoppt in der EU den Verkauf von Neuwagen im Lagerbestand, die noch ältere Motoren mit der Betrugssoftware haben. 17. Oktober 2015: Der Volkswagen-Mehrheitseigner Porsche SE teilt mit, dass Ex-VW-Chef Martin Winterkorn auch hier seinen Vorstandsvorsitz niederlegt. 16. Oktober 2015: Christine Hohmann-Dennhardt tritt zum 1. Januar 2016 als Leiterin für Recht und Integrität bei VW an. Zuvor hatte sie eine ensprechende Position bei Daimler inne. 15. Oktober 2015: Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ordnet einen verpflichtenden Rückruf aller VW-Dieselautos mit der Betrugssoftware an. In ganz Europa müssen 8,5 Millionen, in Deutschland 2,4 Millionen Wagen zwingend in die Werkstatt. VW hatte eine freiwillige Lösung angestrebt. 8. Oktober 2015: Razzia bei VW: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ordnet Durchsuchungen in Wolfsburg und an anderen Orten an. VW-US-Chef Michael Horn muss dem US-Kongress Rede und Antwort stehen. 7. Oktober 2015: Krisentreffen der Aufseher mit Personalentscheidung: VW-Finanzchef Hans Dieter Pötsch wird an die Spitze des Kontrollgremiums gewählt. Nach Aussage Müllers kann der Rückruf im Januar 2016 beginnen. 28. September 2015: Nach mehreren Strafanzeigen startet die Braunschweiger Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugsvorwürfen. 25. September 2015: Der VW-Aufsichtsrat beruft den bisherigen Porsche-Chef Matthias Müller zum Konzernchef und trifft weitere Personalentscheidungen. 23. September 2015: VW-Chef Martin Winterkorn tritt zurück. "Vor allem bin ich fassungslos, dass Verfehlungen dieser Tragweite im Volkswagen-Konzern möglich waren", begründet er seinen Schritt. 22. September 2015: Der VW-Konzern gibt eine Gewinnwarnung heraus und kündigt Milliarden-Rückstellungen für bevorstehende Umrüstungen an. 18. September 2015: Die EPA teilt mit, VW habe bei TDI-Motoren eine Software eingesetzt, um Test-Messungen des Schadstoffausstoßes künstlich zu drücken. 3. September 2015: VW räumt gegenüber der US-Umweltbehörde EPA Manipulationen bei Diesel-Abgastests ein. Allerdings hinter den Kulissen. 1 von 76

9000 neue Stellen in Zukunftsbranchen



So viel verbrauchen unsere Autos wirklich Zur Galerie Volkswagen hat an vielen Stellen zu kämpfen. Zum einen zwingt der Abgasskandal den Autobauer zum Sparen, zum anderen muss der Konzern viel Geld in zentrale neue Trends der Branche stecken: Digitalisierung und Vernetzung sowie alternative Antriebe. Hier sollen im Gegenzug 9000 neue Arbeitsplätze entstehen und in den kommenden Jahren 3,5 Milliarden Euro investiert werden. Zudem hat die Pkw-Kernmarke seit langem ein Renditeproblem. Der Hausmarke um Golf und Passat blieben zuletzt von 100 umgesetzten Euro nur rund 1,60 Euro als Gewinn, wovon dann noch Zinsen und Steuern abgingen. Der Abschluss des "Zukunftspakts" war die Voraussetzung für den Investitionsplan des Autobauers bis 2021, bei dem es um die Verwendung von rund 100 Milliarden Euro geht.

(dpa/Reuters/mas/cj/brü/cr) Volkswagen hat sich nach monatelangem Ringen auf einen Kompromiss für die Entschädigung von mehr als 80.000 Kunden in den USA mit umweltbelastenden Dieselautos geeinigt. Der Vergleich mit Behörden und Privatklägern sieht nach Angeben von Bezirksrichter Charles Breyer vor, dass die Eigner der betroffenen Fahrzeuge mit 3.0-Liter-Motoren von Audi eine “erhebliche Entschädigung” erhalten. Etwa 20.000 Audi-Fahrzeuge mit 3.0-Liter-Motoren sollen zurückkauft und die anderen umrüstet werden, sobald die Behörden die Freigabe dafür erteilen. Als Teil der Vereinbarung zahlt Volkswagen zudem 225 Millionen Dollar in einen Fonds zur Wiedergutmachung für überhöhte Dieselabgase. Für Donnerstag setze das Gericht eine weitere Anhörung an, auf der Details bekanntgegeben werden sollen.Volkswagen teilte mit, die Vereinbarung sei ein weiterer wichtiger großer Schritt, um die Abgaskrise aufzuarbeiten. Das Unternehmen habe eine Vereinbarung mit Klägern über wesentliche Aspekte des monetären Ausgleichs getroffen, den berechtigte Eigentümer und Leasingnehmer erhalten sollten. Die Höhe der Entschädigung wurde nicht genannt. Analysten schätzen die Kosten auf eine Milliardensumme. Außerdem sollen die Wolfsburger in Kalifornien drei zusätzliche Elektroautos auf den Markt bringen.Die VW-Tochter hatte vergangenes Jahr zugegeben, eine nach US-Recht als illegal geltende Software bei Sechszylinder-Diesel-Motoren mit 3.0-Litern Hubraum eingebaut zu haben, um die Abgaswerte zu manipulieren. Die Premiumtochter des Wolfsburger Konzerns ist für die Entwicklung von großen Motoren mit drei Litern Hubraum zuständig, die auch in Geländewagen wie VW Touareg und Porsche Cayenne eingebaut sind. Mit der Einigung kann Volkswagen einen weiteren Brocken bei der Aufarbeitung des Abgasskandals aus dem Weg räumen, der vor gut einem Jahr in den USA ans Licht kam. Die Verhandlungen vor dem Bezirksgericht in San Francisco hatten sich hingezogen. Zuletzt hatte Richter Breyer drei Mal einen Anhörungstermin verschoben, um den Druck zu erhöhen. Erst beim vierten Anlauf gelang nun der Durchbruch für das zweite Diesel-Paket.Volkswagen darf nach Freigabe des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) nun auch die noch fehlenden vom Dieselskandal betroffenen Motoren umrüsten. Für den Zuständigkeitsbereich der Behörde lägen nun alle erforderlichen Genehmigungen vor, teilte VW am 21. Dezember 2016 in Wolfsburg mit. In den kommenden Wochen sollen die betroffenen Autofahrer die Benachrichtigung erhalten, dass die Umrüstung für ihr Auto verfügbar ist und sie einen Termin mit einer Vertragswerkstatt vereinbaren können.Mittlerweile hat sich Volkswagen auch in Kanada mit Klägern geeinigt. Sie sollen umgerechnet bis zu 1,5 Milliarden Euro Schadensersatz für Dieselautos mit Zwei-Liter-Dieselmotoren mit manipulierter Abgasreinigung erhalten. Der angestrebte Vergleich mit Sammelklägern muss Ende März noch von zwei kanadischen Gerichten gebilligt werden. Er folgt dem Muster des bis zu 16,5 Milliarden Dollar teuren ersten Diesel-Pakets für rund 475.000 Dieselautos in den USA, der im Sommer geschlossen worden war.VW hatte vor gut einem Jahr zugegeben, bei weltweit rund elf Millionen Autos die Abgasreinigung mit einer Software so zu steuern, dass die Grenzwerte für gesundheitsschädliche Stickoxide auf dem Prüfstand eingehalten wurden, nicht aber auf der Straße. Bisher hat der Konzern 18,2 Milliarden Euro für die Aufarbeitung von Dieselgate beiseite gelegt. Weltweit stehen noch Klagen von Aktionären und Autokäufern aus, denn nur in den USA und Kanada zwingt das Gesetz VW zu teuren Zugeständnissen. In Europa sollen sich die Verbraucher damit begnügen, die Autos durch VW umrüsten zu lassen.Umweltaktivisten von Greenpeace haben mit einem zehn Meter hohen Holzkreuz vor dem VW-Stammwerk in Wolfsburg einen raschen Ausstieg aus der Dieseltechnik gefordert. Mit dem Protest richte sich die Umweltorganisation auch an weitere Autokonzerne, teilte ein Sprecher mit. Das Kreuz war in schwarze Tücher gehüllt und auf einer Ansammlung ausrangierter Dieselautos unterschiedlicher Hersteller aufgestellt. Nahezu alle Hersteller von Diesel-Autos verkauften Fahrzeuge, die auf der Straße deutlich mehr giftiges Stickoxid ausstießen als erlaubt, sagte Organisator Daniel Moser. "Die Hersteller müssen jetzt saubere Formen der Mobilität entwickeln, sonst haben sie keine Zukunft." Bei vielen VW-Mitarbeitern sorgte der Protest der Umweltorganisation für Unmut. Einige machten während des Schichtwechsels Fotos und redeten wütend auf die Demonstranten ein.Die Umrüstung der vom Dieselskandal betroffenen Fahrzeuge aus dem Hause Volkswagen (VW Pkw und Nutzfahrzeuge, Audi, Seat, Skoda) läuft offenbar nicht gerade im Eiltempo. Laut einer Antwort des Verkehrsministeriums vom 5. Dezember 2016 auf eine Anfrage von Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer sind bislang gerade mal 650.000 von gut 2,4 Millionen Diesel mit dem Motor EA189 umgerüstet worden, also ungefähr ein Viertel. "Geht das in dem Tempo weiter, wird VW die direkten Folgen des Skandals erst in fünf Jahren abgearbeitet haben", beklagt der Bundestagsabgeordnete.Unterdessen gibt es im Abgasskandal neue Vorwürfe gegen Audi. Die VW-Tochter soll einem Zeitungsbericht zufolge möglicherweise den Dieselmotor des aktuellen Modells A3 manipuliert haben, um Abgas-Grenzwerte der EU einzuhalten. Das legten Labor-Testergebnisse des Forschungszentrums Joint Research Centre (JRC) der Europäischen Kommission nahe, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" am Mittwoch (14. Dezember 2016). Die Brüsseler Behörde habe die Testberichte auf Drängen des Untersuchungsausschusses herausgegeben, den das Europaparlament zur Aufklärung der Abgasaffäre eingesetzt hat. Audi erklärte, dem Unternehmen lägen keine Informationen zu den angesprochenen Untersuchungen vor. Es gebe unabhängige Messungen, bei denen der A3 2,0 TDI mit der Schadstoffnorm Euro 6 "sehr gut abgeschnitten" habe.Mit einer Art zivilem Ungehorsam hat es VW anscheinend in den USA zu tun, wo allen vom Abgasskandal betroffenen Haltern ein Rückgaberecht für ihre Fahrzeuge zusteht. Wie Jalopnik vermeldet, wollen "etliche VW-Besitzer" ihren manipulierten Diesel "stripped", also ausgeschlachtet zurückgeben. In diversen Internetforen wird dazu aufgerufen, das Auto von Türverkleidungen, Airbags, Sitzen, Spiegeln und sonstigen Anbauteilen zu befreien. Selbst frisches Öl solle gegen Altöl, Kühl- gegen Abwasser ausgetauscht werden. Hintergrund: Laut Abmachung zwischen VW und den Behörden muss der TDI bei einem Rückkauf lediglich "betriebsbereit" sein – ein dehnbarer Begriff. Als Motiv wird zum einen Rache, zum anderen die Aussicht auf ein kleines Extrageld vermutet. Allerdings ging die Aktion ins Leere, VW nahm solcherart ausgeschlachtete Fahrzeuge nicht zurück.In der VW-Abgasaffäre verhängt Südkorea gegen den deutschen Autobauer ein Rekord-Bußgeld von umgerechnet fast 30 Millionen Euro. Die Kommission warf VW vor, die Verbraucher mit "falscher und übertriebener Werbung" getäuscht zu haben, indem der Autobauer manipulierte Autos als "umweltfreundlich" anpries. Die Strafe in Höhe von 37,3 Milliarden Won sei das höchste Bußgeld, das die Kommission bisher bei Werbebetrug verhängt habe. Außerdem solle die Staatsanwaltschaft gebeten werden, Ermittlungen gegen die VW-Zentrale, die örtliche Niederlassung sowie fünf frühere und jetzige Manager aufzunehmen. Südkoreas Behörden hatten VW im Zuge der Ermittlungen in der Abgasaffäre beschuldigt, Unterlagen über Emissionswerte und Lärmtests geschönt zu haben. Der Verkauf fast aller VW-Modelle in Südkorea war im August gestoppt worden.Nichtsdestotrotz gab es aus Übersee gute Neuigkeiten für VW: Nach langer Durststrecke im Zuge der Dieselaffäre gelang Volkswagen ein kräftiges Verkaufsplus in den USA. Der Neuwagenabsatz der Kernmarke VW kletterte im November 2016 verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 24,2 Prozent auf 29.672 Autos. Hauptgrund dafür war die Rabattschlacht vor Weihnachten. Vor allem beim Passat und bei Golf-Modellen wie dem neuen Sportgeländewagen Alltrack legten die Verkäufe kräftig zu. Das für den US-Markt wichtigste Modell Jetta machte hingegen ein Minus von 7,3 Prozent.Zwei Wochen zuvor war bekannt geworden, dass Volkswagen nach dem Abgasskandal in den USA offenbar einen radikalen Neuanfang plant – ohne Selbstzünder: "Wir gehen derzeit davon aus, dass wir in den USA keine neuen Dieselfahrzeuge mehr anbieten", sagte VW-Markenchef Herbert Diess dem "Handelsblatt" (23. November 2016). Grund seien die strengen gesetzlichen Rahmenbedingungen. In den USA sind die Grenzwerte bei den durch "Dieselgate" auch hierzulande stärker ins Bewusstsein gerückten Stickoxiden schärfer als in Europa.Ein Neustart in den USA ist (neben der Sanierung des Geschäfts in Südamerika und Einsparungen in Europa) wäre wichtig, um die Milliarden freizuschaufeln, die VW für den geplanten Schwenk in die Elektro-Mobilität benötigt. Künftig wollen die Niedersachsen in den USA deshalb mit großen SUVs und Limousinen punkten. Den Anfang macht das Siebensitzer-SUV VW Atlas, das Volkswagen jüngst auf der Automesse in Los Angeles präsentierte. Später sollen Elektroautos auf den Markt kommen, ab 2021 lokal produziert. In den kommenden Jahren werde Volkswagen dort erheblich in die Elektro-Infrastruktur investieren. Diess: "Volkswagen muss sich in Nordamerika von einem Nischenanbieter zu einem relevanten und profitablen Volumenhersteller entwickeln." Ab 2020 wolle man in Nordamerika zumindest wieder schwarze Zahlen schreiben, "und das dauerhaft". Bis VW in den USA den Anschluss an die Platzhirsche wie General Motors, Ford oder Toyota hat, dürften allerdings wohl zehn Jahre vergehen.Volkswagen hat sich mit dem Betriebsrat auf den Abbau von 23.000 Arbeitsplätzen in Deutschland bis 2020 geeinigt. Das bestätigten beide Seiten am Freitag (18. November 2016) in Wolfsburg. Der Stellenabbau werde "über Fluktuation und Altersteilzeit" und "ausdrücklich ohne betriebsbedingte Kündigungen" vollzogen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Das hatte der Betriebsrat in langen Verhandlungen über den sogenannten Zukunftspakt erreicht, über dessen Ergebnisse zuerst das " Handelsblatt " (kostenpflichtig) berichtet hatte. Weltweit sollen übereinstimmenden Agenturmeldungen zufolge bis zu 30.000 Jobs wegfallen. Damit soll die angeschlagene Kernmarke VW wieder flott gemacht werden. Mit der Stellenstreichung will der Konzern die Kosten bis 2020 um 3,7 Milliarden Euro pro Jahr drücken. Der gesamte Volkswagen-Konzern beschäftigt weltweit mehr als 624.000 Menschen, 282.000 davon in Deutschland.