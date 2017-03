VW-Neuheiten: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 bis 2025 — 29.03.2017 So will VW wieder durchstarten Volkswagen setzt nach dem Diesel-Skandal auf Elektromobilität. AUTO BILD kennt Einzelheiten und zeigt alle Neuheiten vom neuen Golf bis zum Touareg.

Autoren: Michael Gebhardt, Stefan Jannen

Volkswagen muss in den kommenden Jahren kräftig sparen. Viele Projekte stehen auf dem Prüfstand: Was nicht lohnt, wird eingestellt. Treffen wird es vor allem die Hauptmarke VW . Die startet deshalb mit einer neuen Strategie in die Zukunft, der Name: "Together – Strategie 2025" . Es gibt ein klares Bekenntnis zur Elektromobilität . Bis 2025 wollen die Wolfsburger mehr als 30 neue E-Fahrzeuge auf den Markt bringen. Und als könnten die Ziele in puncto alternative Antriebe nicht hoch genug sein: Zwei bis drei Millionen Einheiten sollen nach eigenen Angaben jährlich verkauft werden. Der Fokus in der Entwicklung liegt dabei auf den Bereichen Batterietechnologie, Digitalisierung und autonomes Fahren . Dafür investiert VW einen zweistelligen Milliardenbetrag. Eckpfeiler der Neuausrichtung sind unter anderem der Elektro-Phaeton, ein ebenfalls elektrisch betriebener Micro-Van und natürlich der Bestseller: die Neuauflage des Golf . Auch andere Modelle wie der Passat-CC-Nachfolger Arteon werden als Hybrid aufgelegt.