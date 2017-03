VW Polo VI / GTI (2017): Erlkönig, Motoren, Preise, Marktstart — 31.03.2017 So viel Golf steckt im Polo Das ist der neue VW Polo! Die sechste Generation wächst ab 2017 endgültig in Richtung Golf und wird eigenständiger. AUTO BILD hat erste Infos!

Durch den Wechsel zur Plattform des Golf soll der neue Polo bis zu 85 Kilo abspecken.

Die Plattform: Der Polo nutzt den MQB

Der neue Polo kommt mit Oberklasse-Extras wie LED-Schweinwerfer, adaptivem Fahrwerk und digitalem Cockpit.

Der Antrieb: Dreizylinder und vorerst keine E–Alternativen



Der Preis: Günstiger als bisher



VW Polo gebraucht ab 6000 Euro kaufen

Der Polo gehört seit Generationen zu den Lieblingen im Kleinwagen-Segment.

Autoren: Michael Gebhardt, Stefan Jannen

Fotos: http://indianautosblog.com/2016/11/2017-vw-polos-clay-model-248639

Nach acht Jahren Bauzeit kommt 2017 endlich der VW Polo VI. Auf der Internetseite www.indianautosblog.com sind bereits Fotos von einem Tonmodell der sechsten Generation des VW Polo aufgetaucht. Das Modell verrät, dass der Polo wächst. Bei der Designsprache orientiert sich der Polo an aktuellen VW-Modellen . Insgesamt zeigt der Kleinwagen mehr Ecken und Kanten als bisher. Die Dachlinie des neuen Polo ist vergleichsweise flach, dadurch wirkt der Wagen sportlicher. Zudem kaschiert die neue Formensprache, dass der Polo erstmals die Viermeter-Marke knackt. Auch der Radstand soll wachsen, das schafft mehr Beinfreiheit für die Insassen. Gleichzeitig soll auch der Kofferraum größer werden. Manche Polo-Kunden wären möglicherweise lieber beim kleineren Format geblieben, doch VW kann sich keinen Stillstand leisten – auch die Nachfolger von Fiesta und Corsa versprechen mehr Platz und Präsenz.Bereits zuvor haben die AUTO BILD-Erlkönig-Fotografen den kommenden VW Polo erwischt – in der Basisversion mit Stahlfelgen und als GTI mit roten Bremssätteln. Überraschend, denn normalerweise testet VW seine Erlkönige streng abgeschirmt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. AUTO BILD geht davon aus, dass er noch 2017 auf den Markt kommt, die Präsentation könnte auf der IAA in Frankfurt sein (14. bis 24. September). Analog zum Golf wechselt auch der kleinere Bruder auf die modernere Modulplattform MQB ("Modularer Querbaukasten"). Während der Golf 7 nach der Umstellung auf die neue Plattform fast 100 Kilo leichter war, liegt die Vorgabe für den neuen Polo bei 70 Kilo. Das Raumangebot profitiert nicht nur vom längeren Radstand, sondern auch von der umgestalteten Bodengruppe mit einer kompakteren Radaufhängung. Auch die neuen Sitze wiegen weniger. Gleichzeitig steht eine verbesserte Crashsicherheit im Fokus der Ingenieure. Nicht mehr im Angebot sind ab Modelljahr 2018 der CrossPolo und der Blue GT. Der Nachfolger des CrossPolo heißt T-Roc und ist ein weitgehend eigenständiges SUV.Innen handelt es sich beim Polo VI im Prinzip um einen Golf mit frischeren Farben und moderneren Oberflächen. Die Ausführung für Behörden und Mietwagenfirmen profitiert zwar kaum von der Rundum-Frischzellenkur, doch Privatkunden können künftig viele Oberklasse-Extras bestellen – so wie Opel das bei Astra und Corsa mit Erfolg vorgemacht hat. Die Liste der Verführungen ist lang. Neu im Angebot: LED-Scheinwerfer mit Kurvenlicht, Kessy (Zugang und Motorstart schlüssellos), alle gängigen Assistenzsysteme, das digitale Cockpit, Adaptiv-Fahrwerk mit größeren Rädern, Einparkautomatik und das R-Line-Paket. Nach wie vor tabu bleibt ein Allradantrieb . Warum? Weil der 4Motion-Anteil selbst beim Golf nur schlanke 3,5 Prozent ausmacht. Allerdings taugt die neue Plattform prinzipiell für Allrad – und das Polo-SUV T-Roc bekommt ihn auch.In die Kategorie "bis auf Weiteres nicht lieferbar" fallen alternative Antriebe wie ein Plug-in-Hybrid und der E-Motor. Mittelfristig denkt VW aber über einen relativ günstigen Parallelhybriden (HEV) nach, der den Mixverbrauch mit seinem rund zehn kW starken Elektrobaustein von 5,0 auf 4,5 Liter drücken soll. Weil man damit kaum einen Voltverächter hinter dem Stromkasten hervorlockt, will VW in einem zweiten Schritt eine viel kräftigere E-Maschine einbauen, die in der Spitze kurzzeitig 65 oder sogar 100 Kilowatt mobilisiert. Der Vorteil: Im Normalbetrieb macht der Dreizylinder das Tempo, doch bei Bedarf verdoppelt sich schlagartig das Drehmoment und der Doppelherz-Polo geht ungefähr ab wie ein Golf GTI.Aktuell steht der Polo mit 14 verschiedenen Motorisierungen und vier unterschiedlichen Hubräumen im Prospekt. Ab 2017 fallen sämtliche 1,4-Liter-Aggregate, die 1,2-TSI-Maschinen und der 1,8-Liter-GTI aus dem Programm. Stattdessen werden kleine Benziner großgeschrieben. Der 1,0-Liter-Motor mit drei Zylindern soll in vier Leistungsstufen mit 65, 75, 95 und 115 PS für mehr Effizienz sorgen. Ebenfalls durch Abwesenheit glänzen die BlueMotion-TSI- und Blue-TSI-Derivate. Die beiden stärksten Benziner sind künftig der 1,5 TSI mit 150 PS und der neue 2,0 GTI, der mit seinen 200 PS noch lange nicht ausgereizt ist.Die 1,4-Liter-Dreizylinder werden durch sparsamere und durchzugskräftigere 1,6-Liter-Vierzylinder ersetzt, die es auf 80 und 95 PS bringen. Gemeinsam mit einer effizienteren Abgasreinigung will VW so das Schmuddel-Image des Selbstzünders loswerden. Zum Marktstart setzt VW wie schon beim Golf nur auf einen einzigen alternativen Antrieb: Erdgas. Der 1.0 TGI genannte Motor, ein Dreizylinder mit 90 PS, soll in der CO2-Bilanz nicht schlechter als ein Hybrid sein.Ziemlich viel neue Technik also – trotzdem will VW die Preise sogar leicht senken. Der neue Polo soll künftig bei etwa 12.500 Euro starten, derzeit geht es bei 12.600 Euro los. Geld will VW vor allem mit Extras aus der Aufpreisliste verdienen, nicht mit dem Mehr an Blech.Der Polo gehört im Kleinwagen-Segment zu den Lieblingen der Deutschen: Gebrauchte Polo ab Baujahr 2009 (Vor-Facelift-Modelle) im gepflegten Zustand starten bei rund 6000 Euro. Dafür gibt es den kleinen Wolfsburger mit dem 1,2-Einstiegsbenziner mit 60 PS. Im Mittelfeld rangiert der 1,2-TSI mit 105 PS, der ab 8000 Euro zu haben ist. Für das Topmodell "WRC Street" mit 220 PS (Vmax 243 km/h!) müssen 20.000 Euro eingeplant werden. Die Diesel-Varianten starten bei 7000 Euro. Im Gegenzug steht der 1,2-TDI mit 75 PS in der Garage. Am oberen Ende der Leistungsskala rangiert ein 1,6-Liter-Aggregat mit 105 PS. Worauf sollten Interessenten achten? Bei den Benzinern gilt: Vorsicht vor den 1,2- und 1,4-TSI-Motoren – die Steuerkette kann hier teure Schäden verursachen. Hinzu kommen ein am Längsträger durchscheuernder Kabelbaum, ruckelnde DSG, zu niedrige Leerlaufdrehzahl des 1,2-TSI und Leistungsverlust an einigen Turbomotoren. Zu den harmloseren Problemen gehören defekte Scheinwerfer und spinnende RDKS-Systeme.