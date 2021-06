W enn Sie Ihrem Auto etwas Gutes tun wollen, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Beim enn Sie Ihrem Auto etwas Gutes tun wollen, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür. Beim Amazon Prime Day lässt sich so manches Schnäppchen machen - und auch auf Autopflegeprodukte gibt es ordentlich Nachlass. Doch Sie müssen schnell sein: Nur noch bis 0 Uhr läuft der Amazon Prime Day. AUTO BILD hat für Sie die besten Autopflege-Deals herausgesucht.

Amazon-Prime-Day 2021: Alles für die Autopflege Meguiar's Ultimate Wash & Wax Autoshampoo Preis: 13,15 Euro* Rabatt: 47% Meguiar's Meguiars Hybrid Ceramic Wax Preis: 13,58 Euro* Rabatt: 45% Sonax Lederpflege Preis: 16,19 Euro* Rabatt: 19% Sonax Xtreme KunststoffDetailer Innen + Außen Preis: 7,88 Euro* Rabatt: 40 % Sonax Scheinwerfer Aufbereitungs-Set Preis: 12,66 Euro* Rabatt: 38% Kärcher SE 5001 Waschsauger Preis: 197,99 Euro* Rabatt: 38% Kärcher 18V Akku-Mehrzwecksauger WD 1 Preis: 59,69 Euro* Rabatt: 40% Kärcher K 4 Premium Power Control Home Preis: 264,99 Euro* Rabatt: 26% *Amazon-Preise Stand: 22.06.2021, 10:05 Uhr *Amazon-Preise Stand: 22.06.2021, 10:05 Uhr

Meguiar's Pflegeprodukte bei Amazon

Autopflegeprodukte der Firma Meguiar's sind bei Amazon momentan besonders günstig. So gibt es das Meguiar's Ultimate Wash & Wax Autoshampoo momentan anstatt für 24,90 Euro (UVP) für nur 13,15 Euro. Das ist eine Ersparnis von 47 Prozent! Auch wenn Sie ihr Auto nicht nur waschen, sondern den Lack auch keramisieren wollen, können Sie ein Schnäppchen machen. Das Meguiar's Hybrid Ceramic Wax ist momentan für 13,58 Euro im Angebot - das ist fast die Hälfte der unverbindlichen Preisempfehlung. Aber natürlich hat Meguiar's noch mehr im Angebot. So gibt es unter anderem noch ein Wachs und einen Kunststoff-Restorer. Ein Blick in die Meguiar's-Deals lohnt sich!

Amazon Prime Day: Rabatte auf Autopflegeprodukte von Sonax

Auch vom Hersteller Sonax lassen sich bei Amazon noch bis 0 Uhr Schnäppchen finden. So spart man zum Beispiel beim Kauf der Sonax Lederpflege 3,80 Euro und zahlt somit nur 16,19 Euro für 250 Milliliter der Lederpflegecreme. Etwas mehr als fünf Euro spart man beim Kauf des Sonax Xtreme Kunststoffdetailer Innen&Außen. Anstatt 12,99 Euro (UVP) kostet dieser nämlich 7,78 Euro. Das Kunststoffpflegemittel kann, wie es der Name bereits verrät, auf Kunststoffen im Innenraum und außen am Fahrzeug verwendet werden. Leidet Ihr Auto unter trüben Scheinwerfern? Dann wäre das Scheinwerfer-Aufbereitungsset für Sie interessant. Anstatt für 20,49 Euro (UVP) können Sie das umfangreiche Set nun für nur 12,99 Euro kaufen und den Scheinwerfern Ihres Auto neues Leben einhauchen.

Kärcher-Produkte günstig bei Amazon