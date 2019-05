Bentley Bentayga Speed (2019): Test, Preis, SUV, Innenraum

sind eine, die kein anderes Serien-SUV schafft. Doch eigentlich lebt der Bentayga Speed in erster Linie davon, derzu sein – ebenso wie die anderen "Speed"-Modelle von Bentley . Das unterstreichen auch die Leistungsdaten und der Fahreindruck auf der Rennstrecke. Die fahrdynamischen Unterschiede zum bereits opulent motorisierten Bentayga W12 mit 608 PS sind kaum vorhanden und selbst für den gefühlvollsten Kunden nicht herauszufahren. Wie will man jenseits der 600 PS merken, ob in den zwölf Brennkammern nunmehr 608 odertrampeln? Zudem ist das maximale Drehmoment vonbei beiden W12-Modellen unverändert – und Leistung in allen Lagen bietet der 2,5 Tonnen schwere Brite sowieso. Fahrwerk und Getriebeautomatik des Bentayga Speed wurden leicht angepasst., doch groß sind die Unterschiede beim besten Willen nicht.

Der Dachkantenspoiler soll für den entsprechenden Anpressdruck und aufmerksame Blicke sorgen.

So sind es die optischen Finessen, die den kleinen, aber ebenso feinen Unterschied ausmachen. Eine feinevorn, ein kleiner Schriftzug dort und ein schonsorgen gleichermaßen für den entsprechenden Anpressdruck und aufmerksame Blicke. Doch auch hier sind Details wie der dunkle Kühlergrill, Schwellerleisten oder dunkle Scheinwerferaugen eher auf den zweiten Blick zu erkennen. Überraschend ist dabei, dass die mehr als sinnvollezu bekommen und in dieser Gewichtsklasse nicht serienmäßig an Bord ist. Wichtiger als dievon schmalenist diebei entsprechender Beanspruchung. Auf der engen Rennstrecke von Anglesey in Wales vollbringen die Bremsen und dievor jeder Kurve kleine Wunder, wenn sich derschwere Koloss durch die Haarnadelkurve wuchten lässt oder nach dem kleinen Anstieg wieder auf Kurveneintrittsgeschwindigkeit verzögert werden muss. Ein Genuss ist dabei nicht nur der Motorklang, sondern insbesondere der wummernde, den man eher von einem Sportwagen als von einem mächtigen Crossover gewohnt ist. Doch der Bentley Bentayga Speed will eben beides sein. Dafür hätte es aber optisch wie technisch durchaus noch etwas mehr sein dürfen. Denn der edelste und teuerste aller Bentaygas dürfte insbesondere in den USA und in den Vereinigten Arabischen Emiraten seine begeisterten Kunden finden – und hier wird zu viel britisches Understatement nicht von der Kundschaft gutiert. Man will schließlich zeigen, was man hat.