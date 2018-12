2

019 dürfte Aston Martin dasder Firmengeschichte bringen: den DBX. Mitte November 2018 hatte Aston Martin dies bestätigt und das erste Erlkönig-Foto sowie Videomaterial zum neuen Modell veröffentlicht. Trotz der gelben Tarnfolie ist zu erkennen, dass der DBX das typische Markengesicht mit den schmalen Scheinwerfern und dem markanten Grill tragen wird. Die klobigen Rückleuchten und der Buckel werden wohl in der Serienversion entfallen – trotzdem wird das SUV weniger scharf ausfallen als der Anfang 2016 gezeigte Prototyp . Laut eigener Aussage will Aston Martin luxuriöses Fahren mit dem DBX praktischer, familien- und umweltfreundlicher machen. Außerdem müssen die Briten gegen diebestehen und die hat das Luxus-SUV ebenfalls für sich entdeckt. Der DBX tritt gegen Bentley Bentayga Rolls-Royce Cullinan und das künftige Ferrari-SUV Purosangue an.