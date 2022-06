Wer über die Politik der Bundesrepublik in den 1950e-r bis 70er-Jahren Bescheid weiß, kennt bestimmt den Begriff "weiße Maus". Diesen Spitznamen trugen die Angehörigen der Motorrad -Eskorte für Staatsbesuche wegen der Farbe ihrer repräsentativen Uniformen.

Bei eBay wird gerade ein Motorrad zum Kauf angeboten, das Erinnerungen an diese Zeit wach werden lässt. Es handelt sich um eine BMW R60/2 aus dem Jahr 1967 in Weiß. In ihrem ersten Leben war die Maschine den Angaben zufolge bei der finnischen Polizei im Einsatz.