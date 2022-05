In Kanada ist BMW Motorrad jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Dort bekamen drei Motorrad-Tuner jeweils eine BMW R 18 gestellt, um auf ihrer Basis ein persönliches Traum-Bike zu erschaffen. Jay Donovan aus Victoria, British Columbia, Konquer Motorcycles aus Kelowna, British Columbia und Augment Motorworks aus Toronto, Ontario, nahmen die Herausforderung an.

Das Bike von Augment Motorworks heißt "El Boxeador" (dt. der Boxer) und erinnert an den Film "Easy Rider".

Wer den tätowierten Chopper namens "El Boxeador" von Augment Motorworks zum ersten Mal sieht, denkt vermutlich sofort an den Kultfilm " Easy Rider " mit Hollywoodstar Peter Fonda in der Hauptrolle. Nick Acosta von Augment Motorworks hat den klassischen US- Chopper -Stil auf die R 18 übertragen und sie mit einer Sissybar, einer handgefertigten Scheinwerferhaltung, einem Mini-Ape-Hanger-Lenker, einer speziellen Auspuff-Anlage und einem besonderen Sitz ausgestattet. Den Lack zieren klassische Tattoo-Motive.