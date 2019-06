BMW Vision M Next: M1-Studie

ie erste Ankündigung des BMW Vision M Next offenbart die künstlerische Ader des bayerischen Herstellers. Mit Teaserbildern von Fotokünstler Thomas Demand will BMW Lust auf seine kommende Studie machen, die – das lässt sich bereits am Namen ablesen – einen Ausblick auf die Zukunft von M-Fahrzeugen geben soll.

Ähnliche Designelemente gibt es auch am BMW M1 Hommage Car aus dem Jahr 2008.

Seien wir mal ehrlich: Die abstrakten Fotos zeigen auf den ersten Blick kaum etwas Konkretes. Doch wer genau hinschaut und sich mit der BMW-Geschichte auskennt, der ist zumindest froher Hoffnung, dass BMW hier eine an den M1 angelehnte Studie vorstellt. Die auffälligen Lufteinlässe hinter der C-Säule erinnern stark an den BMW M1, dem BMW mit dem "M1 Hommage Car" bereits 2008 eine Studie gewidmet hatte. Ein weiteres Zitat der BMW-Vergangenheit ist die Farbgebung des Vision M Next, der mit seinen Elementen in Grellorange an die Studie BMW Turbo aus dem Jahr 1972 anknüpft.