SUV und Kleinwagen, Elektro und Verbrenner — AUTO BILD hat eine Liste mit besonders attraktiven Modellen zusammengestellt. Attraktiv bedeutet vor allem, dass diese Autos einer kurzen Lieferzeit unterliegen und zusätzlich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Und das Beste: Bei carwow gibt es auf diese Modelle bis zu 18.000 Euro Rabatt und zusätzlich bis zum 30. Juni 2022 noch einen Extra-Preisnachlass. Dazu einfach das Wunschauto auswählen, konfigurieren und ein Angebot anfragen. Das Autohaus schickt einem den genauen Betrag des Rabatts anschließend zu.

Ebenfalls sehr komfortabel: Lädt man den Elektro-Engländer an einer 100-kW-Ladesäule, ist er in nur 45 Minuten von 0 auf 80 Prozent geladen. Mit einem Basispreis von 76.815 Euro ist dieses SUV zwar nicht gerade ein Schnäppchen, aber wer dennoch interessiert ist, sollte auf jeden Fall einen Blick auf das Angebot von carwow werfen.



Der Jeep Compass ist der größere Bruder des Renegade und hat wie dieser nur als PHEV Allradantrieb. Alle anderen Compass-Modelle verfügen über Vorderradantrieb. Auch die Lieferzeit gleicht der des Renegade – nur drei bis fünf Monate sind es aktuell laut carwow! Der Compass kommt in vier Ausstattungsvarianten: Limited, Upland, Trailhawk und S.Die elektrische Reichweite liegt jeweils bei 50 Kilometern.

Wer etwas weniger Leistung möchte, der muss auf das Basismodell mit 190 PS zurückgreifen. Alle anderen bieten eine Systemleistung von 240 PS. Mit dem kleineren Motor ist die Anschaffung natürlich auch etwas günstiger, der Preis startet bei 44.100 Euro. Das Topmodell Compass S kostet mindestens 51.100 Euro. Bei carwow gibt es aktuell jedoch attraktive Rabatte!



Der Mazda CX-60 setzt direkt in zwei Kategorien neue Maßstäbe! Auf der einen Seite ist das SUV Mazdas erster Plug-in-Hybrid, auf der anderen Seite ist er auch das stärkste Serienmodell, das Mazda bisher gebaut hat. Den Standardsprint schafft das große SUV in knackigen 5,8 Sekunden. Hier arbeiten ein 2,5-Liter-Reihenvierzylinder (191 PS, 261 Nm Drehmoment) und ein 175 PS starker Elektromotor Hand in Hand.