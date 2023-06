Da bleibt am Ende eigentlich nur noch die Zahl 757 zu erwähnen. So viele Kilometer Reichweite hätte der Jogger auf der Rückreise nach Hamburg rechnerisch allein aus seinem Benzintank mit 50 Liter Super geholt. 40 Liter LPG-Gas kommen obendrauf. Mit vier Erwachsenen an Bord, Koffern, DJ-Equipment und den bereits erwähnten Conga-Trommeln! Und auf dem Weg lagen sowohl die Rhön als auch die berüchtigten Kasseler Berge. Alles andere also als nur entspanntes Gleiten in der norddeutschen Tiefebene.