Ist das nicht mutig, seine eigene Autofirma zu gründen? Der Meister muss schon wieder lachen. Dann sagt er: "Einer muss es ja versuchen, entweder es geht gut oder eben nicht." Aber ein Scheitern kann er sich nach all den Erfahrungen mit Elektro- Kleinstfahrzeugen nicht vorstellen. Zumal er sich mit den Preisen an den nicht ganz so gut ausgestatteten Konkurrenten orientiert: Sein Vierrad-Mobil soll 7990 Euro kosten, fürs Dreirad will Pauer 7490 Euro. Beide fahren 45 km/h, das Dreirad lässt sich auch auf 25 Sachen drosseln.