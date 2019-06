Erdgasautos in Deutschland: CNG-Übersicht

ährend Diesel als Stinker gelten und auch viele Benziner seit September 2017 einen Rußpartikelfilter brauchen, haben Erdgasfahrzeuge einen guten Ruf als saubere Alternative. Das liegt am Rohstoff CNG (Compressed Natural Gas), bei dessen Verbrennung weniger Stickoxid, Kohlenmonoxid so­wie CO2 entstehen als bei Benzinern und Dieseln. Auch Rußpartikel fallen kaum an. Außerdem ist Erdgas günsti­ger: gegenüber Diesel um rund 30 Prozent, gegenüber Benzin sogar um rund 50 Prozent, wenn auch der Energiegehalt von Gas geringer ist. Die Tankstellendichte ist zwar kleiner als bei normalem Kraftstoff , die Reichweite dafür aber deutlich höher. Erdgasautos haben immer mindestens einen kleinen Benzin-Nottank an Bord. Manche sind sogar komplett bivalent nutzbar.

Die neuen Erdgas-Speicher sind aus Carbon und Glasfaser, können also nicht rosten.

Das Problem: Das Angebot an Erdgas-Fahrzeugen ist recht übersichtlich. Es ist, neben Fiat , vor allem der VW-Konzern, der zuletzt sein Angebot an CNG-Autos ausgebaut hat. ( Alle Erdgasfahrzeuge finden Sie in unserer Galerie! ) Der Hersteller will die CNG-Technologie aus der Nische holen ( einen Vergleich Golf TDI/Golf TGI finden Sie hier ) und hat gemeinsam mit Gasnetzanbietern und Betreibern von CNG­-Tankstel­len das Ziel formuliert, bis 2025 die Zahl der Erdgas­-Fahrzeuge auf eine Million zu verzehnfachen sowie das Tank­stellennetz von derzeit 900 auf 2000 Standorte auszubauen. Die CNG­-Mobilität sei "die optimale Ergänzung zur Elektro­mobilität", sagte Jens Ander­sen.