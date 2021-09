Platz 1 mit 293 von 400 Punkten: VW Golf GTI Clubsport 45. Genau so stellen wir uns einen GTI vor. Leider verdammt teuer. Preis ab: 48.095 Euro (zum Angebot: Ersparnis bei carwow.de bis zu 6253 Euro).

Platz 2 mit 283 von 400 Punkten: Hyundai i30 N Performance. Klebt dem GTI beim Fahrspaß dicht am Heck, angenehm faire Preise. Preis ab: 38.750 Euro (zum Angebot: Ersparnis bei carwow.de bis zu 5785 Euro).

Platz 3 mit 279 von 400 Punkten: Ford Focus ST 2.3 EcoBoost. Konsequent sportlich, aber auch hemdsärmliger als die anderen. Preis ab: 37.400 Euro (zum Angebot: Ersparnis bei carwow.de bis zu 5942 Euro).

Es gibt gerade richtig Betrieb bei GTI und Co: Hyundai hat den i30 N renoviert, der fährt als N Performance jetzt mit 280 PS vor. Und VW hat pünktlich zum 45. Geburtstag den GTI als Clubsport 45 aufgelegt, wie gehabt mit 300 PS. Und in diesen Breitengraden ist auch der Ford Focus ST gern gesehen. Mit 280 PS und hier als Einziger mit Schaltgetriebe dabei. (Wichtige Tipps für den Neuwagenkauf im Internet)

Auch der GTI Clubsport hat die Bedienprobleme des Golf

Der VW Golf GTI Clubsport 45 kommt in Kings Red mit schwarz lackiertem Dach in Deep Black (810 Euro) – als Erinnerung an die schwarz eingefasste Heckscheibe des ersten GTI. Und beim Clubsport 45 gehört eine Akrapovič-Sportabgasanlage dazu. Das Cockpit wurde dezent verschönert, und die Top-Sportsitze (Serie) gehören zur angenehmen Sorte. Typisch für den Golf 8 ist die leicht problematische Bedienung mit dem langsam reagierenden Touchscreen, verschachtelten Menüs und den hypernervösen Tasten am Lenkrad. Das Tropical Orange (1000 Euro) steht dem Ford Focus ST ausgezeichnet. Doch mal abgesehen davon tritt er optisch eher zurückhaltend auf. Der Hyundai, für den das N-typische Performance Blue (600 Euro) ein Muss ist, fällt da schon etwas mehr auf. Ein Hingucker, aber stil- und geschmackssicher.

Aber, falls das hier interessiert, der VW ist gemeinsam mit dem Hyundai großzügiger geschnitten als der Ford, bietet überall einen Hauch mehr Platz.

Der Focus ST ist eher ein rauer und hemdsärmeliger Typ

Probleme bei der Bedienung gibt es beim i30 N ganz bestimmt nicht. Im Gegenteil, hier erklärt sich alles selbst, es gibt große Rundinstrumente, die Touchscreen-Menüs sind logisch aufgebaut. Ein Blickfang sind die griffigen Schalensitze mit beleuchtetem (!) N-Logo in den Rückenlehnen (1400 Euro). Im Vergleich hat Ford das Cockpit eher sparsam verfeinert, hier sieht es aus wie in jedem anderen Focus. Aber immerhin, die digitalen Instrumente kommen in farbenfroher Optik, und die Menüs im kleinen Touchscreen sind gut sortiert, die perfekt passenden Recaros klasse. Der 2,3 Liter große Vierzylinder im Focus ST liefert 280 PS und muss erst mal geweckt werden. Unter 2000 Touren passiert nicht sooo viel, danach geht aber die Post ab, bollernd und sprotzend. Perfekt zum Charakter passt die manuelle Sechsgangbox. Nicht zu leichtgängig, mit strammer Kupplung, kurzen Schaltwegen und gut abgestuft.

Auf dem Contidrom zeigt der Focus ST dann seinen Charakter. Ein rauer, hemdsärmeliger Typ, nicht so geschliffen wie die beiden anderen. Er fühlt sich auf dem Kurs irgendwie leichter an als VW und Hyundai, dazu die spitze Lenkung, ein leichtes Heck – und fertig ist Fahrspaß erster Güte.

Im i30 N bekommt man die gute Performance kaum mit

Im i30 N Performance leistet der 2,0-Liter jetzt 280 PS. Er baut schnell Druck auf, entwickelt seine Kraft linear und nachdrücklich, erst ganz weit oben lässt der Schub etwas nach. Für Unterhaltung sorgt der Klappenauspuff. Der Hyundai brüllt wie ein hungriger Grizzly, faucht wild bei Gasstößen, sprotzt laut beim Zwischengas. Der Testwagen verfügte über das Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe N DCT für 3000 Euro extra. Hat uns gut gefallen, im Alltag unauffällig, auf der Strecke reaktionsschnell und entschlossener als das DSG im Volkswagen. Wie der Golf lässt sich der i30 N Performance zigfach abstimmen: Ansprechverhalten, Sound, ESP, Differenzialsperre, Lenkung und Zwischengas sind einstellbar.

Stellt man scharf, arbeitet die Lenkung mit strammer Rückmeldung und sehr präzise. Der Hyundai fährt neutral bis leicht untersteuernd und – auf eine fast beiläufige Art – sehr schnell.

An der Kasse fällt der GTI Clubsport ganz weit zurück

Im Golf GTI Clubsport liefert der 2,0-Liter-TSI 300 PS, ein feines Aggregat, gierig am Gas, hellwach. Er brummt wie eine Hornisse im Angriffsmodus, böse und wütend. Und sticht genau so zu. Das Siebengang-DSG (Serie) reagiert zügig, verschluckt sich aber auf der Strecke in der Hektik manchmal, reagiert dann nervös und, wie gesagt, nicht ganz so blitzartig wie das im Hyundai. Auf dem Contidrom fühlt sich der GTI leichtfüßig und agil an. Er baut bemerkenswert gute Traktion auf – hat wie die beiden anderen ja ein Sperrdifferenzial an der Vorderachse. Funktioniert, die Kraft wird schlau portioniert, der GTI zieht sich eng durch die Kurven und stabil wieder raus. Die Lenkung arbeitet exakt, linear und (fast zu) leichtgängig.

Mit 38.600 Euro in Testwagen-Ausstattung ist der Focus ST hier der Günstigste, da muss sogar der Hyundai passen. Der i30 N Performance steht mit 40.150 Euro in der Liste. In ganz anderen Dimensionen bewegt sich da der Golf. Für den GTI Clubsport 45 verlangt VW stolze 50.745 Euro. Ein ganz schöner Brocken, der VW fast den Sieg versaut. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich)