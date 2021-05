Genesis kommt nun ganz offiziell nach Europa. Wie das Unternehmen bekannt gegeben hat, startet die Einführung der Marke im Sommer 2021 mit zunächst zwei Modellen. Neben einem Online-Direktvertrieb soll es auch Showrooms in ausgewählten Städten wie London oder

Hyundais Nobelmarkekommt nun ganz. Wie das Unternehmen bekannt gegeben hat, startet die Einführung der Marke immit zunächst zwei Modellen. Neben einemsoll es auchin ausgewählten Städten wie London oder München geben. Alle Infos zum Marktstart von Genesis!

Hinweis Hyundai-Modelle im Auto-Abo bei ViveLaCar Zu den Angeboten Pfeil

Hinweis Gebrauchte Hyundai mit Garantie Zu den Angeboten Pfeil

Hinweis Hyundai-Neuwagen mit Rabatt Zu den Angeboten Pfeil

Genesis G80 und GV80 sollen Europa erobern

Modellen Genesis G80 und GV80 wollen die Koreaner auf dem europäischen Kontinent durchstarten. Bislang war der Erwerb der koreanischen Premium-Modelle nur über Importeure möglich. Neben Showrooms in Zürich, London und München setzt Genesis auch auf den puren Onlinehandel. Nach den Baureihen G80 und GV80 sollen zeitnah auch die beiden kleineren Modelle G70 und GV70 für den europäischen Markt bestellbar sein. Außerdem kündigt Genesis ein ausschließlich in Europa erhältliches Modell zum Ende des Jahres 2021 an. Genaue Infos hierzu gibt es aber noch nicht. Auch für Genesis spielt die batterieelektrische Version des Genesis G80. Mit denwollen die Koreaner auf dem europäischen Kontinent durchstarten.war der Erwerb der koreanischen Premium-Modelle. Neben Showrooms in Zürich, London und München setzt Genesis auch auf den puren Onlinehandel. Nach den Baureihen G80 und GV80 sollenfür den europäischen Markt bestellbar sein. Außerdem kündigt Genesis ein ausschließlich in Europa erhältliches Modell zum Ende des Jahres 2021 an. Genaue Infos hierzu gibt es aber noch nicht. Auch für Genesis spielt die Elektrifizierung der Produktpalette eine wichtige Rolle, deshalb sollen in naher Zukunft drei vollelektrische Fahrzeuge angeboten werden. Den Anfang macht die

Zoom Neben dem SUV GV80 wird auch die Limousine G80 eines der ersten Genesis-Modelle in Deutschland sein.



Hyundais Nobelmarke Genesis bietet fünf Jahre Garantie



Hol- und Bring-Service für sämtliche Werkstatttermine an. Auch die Terminvereinbarung soll durch einen persönlichen Assistenten geschehen und so besonders einfach in den Alltag integriert werden können. Eine Fünfjahres-Garantie deckt zudem Wartungsleistungen ab, bietet einen Pannenschutz und stellt gegebenenfalls einen Leihwagen zur Verfügung. Over-the-air-Updates von Besonders mit dem Kundenservice will Genesis aus dem Markt herausstechen. Die Koreaner bieten ihren Kunden hierzulande einenan. Auch die Terminvereinbarung soll durch einen persönlichen Assistenten geschehen und so besonders einfach in den Alltag integriert werden können. Einedeckt zudem Wartungsleistungen ab, bietet einen Pannenschutz und stellt gegebenenfalls einen Leihwagen zur Verfügung. Over-the-air-Updates von Infotainment und Navigationskarten sollen ebenfalls zum Leistungsumfang gehören.

Zoom Etwas später will Genesis auch das Mittelklasse-Modell G70 anbieten. Auch das SUV GV70 ist geplant.