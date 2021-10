Autodesign darf und soll polarisieren, doch bei einigen Autos sagen wir: Es reicht,Nein, nicht "unglücklich gestaltet" oder "schwach designt", es gibt auch kein tröstendes Streicheln übers Blech. Bitte anschnallen: Was hier folgt, sind die am heftigsten missglückten Autos der vergangenen Jahrzehnte. Starker Tobak? Finden wir nicht. Erst recht nicht, nachdem Freunde schöner Autos auf vielen Automessen sehen können, welche Fortschritte das Autodesign in den vergangenen Jahren gemacht hat!