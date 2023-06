Sie sind so etwas wie die Gallier unter den Japanern. Denn nicht nur, dass Mazda vom Diesotto bis hin Wankelmotor beim Antrieb so ziemlich alles anders macht als die anderen und sich lange gegen den Trend zum Elektroauto gesperrt hat, legen sie sich jetzt auch noch mit den ganz Großen an – und gehen steil auf Premium-Kurs.

Platz da im Mazda – beim CX-90 ist das nicht nur ein Spruch

Zumindest von außen. Aber wer in den CX-90 einsteigt, dem kommt als Erstes das alberne "ach Platz da im Mazda" in den Sinn. Denn so geräumig wie im CX-90 geht es in keinem anderen Modell der Marke zu: 3,12 Meter Radstand, drei Sitzreihen, hinten wahlweise mit Bänken oder Einzelsitzen, reichlich Beinfreiheit in der zweiten und menschenwürdige Platzverhältnisse in der dritten sowie ein Kofferraum für alle Eventualitäten machen den CX-90 zum perfekten Pampersbomber für die Großfamilie oder zum idealen Roadtrip-Auto.