Platz 1 mit 533 von 800 Punkten: Kia Ceed 1.5 T-GDI. Keine ernsten Schwächen sowie ein hochattraktiver Preis und sieben Jahre Garantie – reicht zum Sieg.

Platz 2 mit 518 von 800 Punkten: Mazda3 Skyactiv X M Hybrid. Spannendes Motorenkonzept, das inzwischen gut funktioniert. Platz ab der B-Säule leider knapp.

Platz 3 mit 513 von 800 Punkten: Ford Focus 1.5 EcoBoost. Ein ausgereifter Kompakter, der Spaß machen kann. Hier mit Automatik, aber zu brav und zu teuer.

Wären wir Märchenonkel oder -tanten, hätten wir an dieser Stelle natürlich den "bösen" Golf mitgenommen. Schon allein wegen der Spannung. Weil wir das Märchenerzählen aber anderen überlassen und der Klassenprimus in der von uns gewählten Leistungsliga als 1.5 TSI mit 150 PS fast 20 Prozent unter dem stärksten Teilnehmer gelegen hätte, muss er draußen bleiben. Was im weiteren Verlauf aber überhaupt nicht stört, denn unsere drei kompakten Rotkäppchen Mazda3, Kia Ceed und Ford Focus liefern auch so beste Unterhaltung. Der gerade überarbeitete Mazda3 tritt dazu mit seinem technisch einmaligen e-Skyactiv-X-Motor an, der statt bisher 180 jetzt 186 PS leistet. Ein Benziner, bei dem die Zündkerze nur geringfügig beschäftigt wird, und der in bestimmten Lastzuständen quasi wie ein Selbstzünder arbeitet. (Wichtige Tipps für den Neuwagenkauf im Internet).

Der Kia Ceed fährt mit der geringsten Leistung vor

Guter Bekannter: Die dritte Ceed-Generation ist seit 2018 zu haben, ein Facelift steht unmittelbar bevor. ©Olaf Itrich / AUTO BILD Der Kia Ceed fährt hier noch in der bekannten Verpackung vor. Das Facelift steht zwar schon in den Startlöchern, technisch bewegt sich der kompakte Koreaner aber auch in der aktuellen Fassung auf einem angemessenen Niveau. Sein 1,5-Liter-Turbo bringt mit 160 PS zwar die geringste Leistung mit, ansonsten erwarten wir den Kia aber mindestens auf Augenhöhe. Der Focus mischt schon seit drei Jahren in der Kompaktliga mit. Und das ist absolut kein Nachteil. Ausgereift und nach wie vor angenehm agil versucht er mit seinen 182 PS, die durchaus gebotene Vernunft mit ein bisschen Vergnügen zu versüßen.

Trotz größter Länge ist der Mazda3 im Fond am engsten

Knapp geschnitten: Die sportliche Line des Mazda bezahlen die hinteren Passagiere mit wenig Kopffreiheit.

Knapp geschnitten: Die sportliche Line des Mazda bezahlen die hinteren Passagiere mit wenig Kopffreiheit.

©Olaf Itrich / AUTO BILD Für einen Kompakten beansprucht vor allem der Mazda3 ganz schön viel (Park-)Raum. Die ohne jeden Zweifel sehr elegante und hübsch anzusehende Karosserie streckt sich auf 4,46 Meter, lässt im Profil fast ein bisschen Coupé durchblitzen. Und genau da liegt das Problem. Denn beim Platzangebot kann der 3er nicht ganz mithalten, vor allem im Fond fehlt Kopffreiheit. Die flachen Fenster und eine riesenhafte C-Säule sorgen zudem für ein beklemmendes Raumgefühl und versperren dem Fahrer beim Schulterblick massiv die Sicht. Abbiegen in der Stadt wird so zur gefährlichen Zitterpartie. Auch beim Kofferraum kostet die schöne Schale den Japaner einen Punkt, mit maximal 1026 Litern bleibt er doch klar hinter Kia (1291 Liter) und Ford (1354 Liter) zurück. Da hilft auch ein Anhänger nur begrenzt, mit 1,3 Tonnen darf der Japaner nämlich die geringste Last ziehen. 1410 Kilogramm beim Ceed und 1500 Kilogramm beim Focus erlauben etwas mehr.

Focus und Kia machen an dieser Stelle noch mehr richtig. Schon vorn sind beide luftiger als der Mazda, in der zweiten Reihe willst du zwar nicht unbedingt von Hamburg nach München reisen, bis an die Ostsee hältst du es aber locker aus (also wenn man in Hamburg startet ...) Da beschwert sich dann wohl nur der Focus-Fahrer, denn Ford polstert seine großen und vielfältig verstellbaren Sitze deutlich zu dünn. Das können sowohl Mazda als auch Kia besser.

Den Dreizylinder des Ford hört man beim Fahren kaum raus

Durstig: Obwohl der Ford als einziger mit Dreizylinder antritt, verbraucht er mehr als die Konkurrenz. ©Olaf Itrich / AUTO BILD Vorteil für die Asiaten auch bei der Bedienstruktur. Klare Regler, noch überschaubare Touchmenüs im Ceed, zentraler Dreh-Drück-Steller plus wenige Knöpfe im 3er – das passt. Im keinesfalls schlechten Focus stört der zuweilen verschachtelte Menüaufbau. Bei der Sprachsteuerung zeigen alle drei noch Nachholbedarf. Frei formulierte Befehle bleiben meist unverstanden, Fahrzeugfunktionen lassen sich kaum über die Stimme steuern. Und der Ceed mahnt viel zu oft, dass die Umgebungsgeräusche zu laut sind. Auch im Stand. Weil anders nicht verfügbar, tritt der Focus hier als Einziger mit einer Automatik an. Eine Wandlerbox mit acht Stufen – klingt nach Vorteil, ist es aber nicht.

Denn der Automat schaltet nicht besonders flüssig, ruckelt in den kleinen Fahrstufen mitunter dezent. So schneidet der Ford bei den Beschleunigungswerten und auch beim Verbrauch am schlechtesten ab. Immerhin schaffen es die Kölner, den einzigen Dreizylinder im Test akustisch kaum als solchen auffallen zu lassen.

Bei der Abstimmung zeigt jeder ein eigenes Wesen

Drei Autos, drei Charaktere: Beim Fahrwerk gehen Mazda3, Ceed und Focus unterschiedliche Wege. ©Olaf Itrich / AUTO BILD Der Vierzylinder im Ceed klingt jedenfalls hemdsärmeliger, rauer. Dafür geht er trotz geringster Leistung im Vergleich richtig gut zur Sache, stürmt in 8,8 Sekunden auf Tempo 100 und knöpft seinen stärkeren Mitstreitern eine halbe Sekunde ab. Erstaunlich, zumal die Schaltung zwar nicht störrisch, aber auf langen Wegen arbeitet. Wie Handschaltung sein muss, zeigt Mazda: ganz kurze Wege, kaum Widerstände, Gangwechsel locker aus dem Handgelenk. Auch der Zweiliter-Vierzylinder nimmt eine Sonderstellung ein. Weil ohne Turbo, bleibt der Anfahr-Punch begrenzt, die 186 PS entfalten sich aber herrlich gleichmäßig über das ganze Drehzahlband. Dabei bleibt der 3er meist angenehm leise, hält sich auch beim Verbrauch mit 6,6 Litern vornehm zurück. Beim Federungskomfort erhalten zwar alle drei die gleiche Punktzahl, unterscheiden sich jedoch im Detail. Straff und agil, aber bei kurzen Absätzen etwas harsch der Focus; geschmeidiger, aber auch stärker schwankend der Ceed; gut zwischen hart und zart vermittelnd, aber auf welliger Piste etwas unbeholfen der 3er. Am Ende eine Frage des persönlichen Geschmacks.

Der Ceed kostet Test-ready faire 27.780 Euro – zusammen mit sieben Jahren Garantie (Mazda drei, Ford zwei Jahre) Preis-Leistungs-Sieger. Mit 28.290 Euro im Testtrimm ist der Mazda kaum teurer, der Ford verschlingt als Titanium X mit Automatik 33.500 Euro. Wartung dafür nur alle zwei Jahre, die Asiaten rufen doppelt so häufig. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich)