Mercedes C-Klasse W206 (2021): Motoren, Design, Erlkönig

AUTO BILD ist ein Erlkönig der neuen C-Klasse bei Kältetests im Norden Schwedens vor die Linse gefahren. Leider hat Mercedes auch bei ihm nicht mit der Tarnfolie gespart. Trotz der starken Tarnung ist aber zu erkennen, dass die neue C-Klasse Limousine in der Seitenansicht stark dem derzeit angebotenen Modell ähneln wird. Nur das Heck scheint nicht mehr so rundlich zu sein – es fällt nicht so stark ab wie bei der aktuellen Generation W205. Die obere Kante des Kofferraumdeckels verläuft ungewohnt gerade. Da die Front fast komplett mit Folie bedeckt ist, lässt sich über deren Gestaltung noch nicht viel sagen. Bei den meisten C-Klassen der kommenden Generation W206 wird die Straße vermutlich von LED-Scheinwerfern ausgeleuchtet werden. Wahrscheinlich bekommt nur noch das Einstiegsmodell Xenon-Scheinwerfer. Auch der auf der C-Klasse basierende GLC bleibt beim bekannten Format.

Dass es technisch nicht so weitergehen kann wie bisher, zeigen die Verkaufszahlen in den USA. Denn im dritten 2018 Quartal hat Tesla dort erstmals mehr Autos verkauft als Mercedes. Ausgerechnet der C-Klasse-Konkurrent Model 3 kommt nun in die Gänge und steht für 55.800 Einheiten in nur drei Monaten. Ein Grund mehr, die C-Klasse unter Strom zu setzen. Alle Versionen werden mit 48-Volt-Technik kommen, der Hybrid-Baustein soll den Verbrauch senken und gleichzeitig die Fahrleistungen verbessern. Ein E-Boost von rund 100 Newtonmetern wird selbst die Einstiegsversionen mit kleinem Vierzylinder spürbar agiler machen als bisher. Und ganz nebenbei hilft die Elektrifizierung, künftige Abgasnormen einzuhalten. Für Daimler keine leichte Aufgabe, kaum ein anderer Hersteller hat derart viele große Fahrzeuge im Portfolio. Trotz allem Fortschritt bleibt Mercedes sich in einem treu: Die Stuttgarter werden das Mittelklassemodell weiterhin mit Sechszylindern anbieten. Allerdings haben die V6 der vorherigen Generation ausgedient und werden durch die vom S-Klasse Facelift bekannten 3,0-Liter-Reihensechser ersetzt. Auch zukünftig wird es besonders heiße AMG-Versionen geben. Achtzylinder inklusive.