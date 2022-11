Welche Eigenschaften gute Roller noch so mitbringen, klärt unsere Kaufberatung, in der wir fünf Top-Modelle vorstellen.

Vespa GTS 300: der Bestseller

Lebensfreude. Das ist der zentrale Vermarktungsansatz von Vespa. Und der kommt an: Der GTS 300 ist nach der BMW R 1250 GS das meistverkaufte Zweirad Deutschlands – und das gefühlt seit Ewigkeiten. Vespa bietet seinen 300er als GTS und aufgehübschten GTS Touring an (u. a. Gepäckbrücke, kleines Windschild). Drehfreudiger Einzylinder, 120 km/h Spitze.

Technische Daten und Preis: Vespa GTS 300

Yamaha Neo's Elektro: der Stadtfloh

So klein, so süß – man möchte ihn in den Arm nehmen und mit aufs Sofa setzen. Yamahas erster YAMAHA Neons E-Scooter zielt auf Großstädter, die keine Lust auf Stau oder ÖPNV haben. Die Reichweite ist sehr übersichtlich (rund 37 km), die Ladezeiten sind lang (vier bis acht Stunden). Spitze: zarte 45 km/h.

Technische Daten und Preis: Yamaha Neo's Elektro

Ruhige Unbekümmertheit

Honda SH 350i: der Vespa-Verdränger

In Italien lautet das Synonym für Vespa "SH". Honda hat den italienischen Markt fest in der Hand, so wie bei uns die Piaggio-Gruppe. Der SH rollt als 125i, 150i und 350i auf großen 16-Zoll-Rädern. Mit seinem schmalen Lenker kommt er überall durch. Das optionale Windschild sperrt Fahrtwind und Wetter aus.

Technische Daten und Preis: Honda SH 350i

Klassik modern interpretiert

Kymco New People S 300i: der Konnektivierte

Neue Frontpartie, LED-Leuchten, 16-Zoll-Räder im Fünf-Speichen- Look – der neue Kymco-Roiller greift den Look des Honda SH auf. Dadurch wirkt er erwachsener als der Vorgänger People GT . Das smarte Kymco-System Noodoe inklusive Navi ist serienmäßig.

Technische Daten und Preis: Kymco New People S 300i

Gut ausgestattet und günstig

Digital-Lifestyler, Individualisten, Preisbewusste fahren den Kymco sicher gern. Der New People S 300i ist gut ausgestattet und recht günstig. Die eigenständige Noodoe-Navigation arbeitet recht simpel, aber zielführend. Für die Display-Oberfläche stehen per App und Smartphone zig schrille Layouts zur Wahl.

Honda X-ADV: der SUV-Scooter

Technische Daten und Preis: Honda X-ADV

Echt langstreckentauglich

