Husqvarna Svartpilen 125: Die Progressive

Gute Gene sind ja so wichtig. Auch für Leichtkrafträder. Die Svartpilen fing als 701 an, schrumpfte zur 401 und ist jetzt auch als 125er zu haben. Stylischer als die progressiv designte Schwedin ist kein Bike in dieser Klasse unterwegs. Markanter Tank, schmales Bodywork, schwebende Sitzbank. Sehr cool.

Einfach mal anders aussehen

Suzuki GSX-R 125: Die Rasante

Potent und rattenscharf

Beta RR 125 LC: Der Steinefresser

Race-Style und maximaler Spaß im Gelände – darum geht es beim 125er-Hardcore-Bike von Beta . Die 125er RR steht ganz im Zeichen der Weltmeister-Bikes von Brad Freeman und Steve Holcom- be. Zwei 6-Gang-Versionen sind am Start: Motard und Enduro.

Ein wilder Schluckspecht

Yamaha XSR 125: Die Endlässige

Grundsolide und zum vorzeigen

F.B Mondial: Das Style-Schnäppchen

Fahren mit einem guten Gefühl

AUTO BILD MOTORRAD SOMMER 2022

Nach der Saison ist vor der Saison. Wer jetzt schon mit der Suche nach dem richtigen Motorrad für 2023 beginnt, dem helfen wir auf die richtigen zwei Räder. Ein Schwerpunkt im Sonderheft AUTO BILD MOTORRAD SOMMER 2022 (jetzt im gut sortierten Zeitschriftenhandel erhältlich) ist die große Kaufberatung, in der wir 50 Modelle unterteilt in zehn Kategorie ausführlich vorstellen. Auch für die Tourenplanung der kommenden Saison haben wir Tipps am Start und stellen die Top-Motorradstrecken Europas vor. Nur zwei von vielen weiteren lesenswerten Highlights auf 98 Seiten in AUTO BILD MOTORRAD SOMMER 2022.