Neue VW (2019, 2020, 2021, 2022)

olkswagen baut die Produktion von Elektroautos massiv aus: Bis Ende 2022 sollen in 16 Werken batteriebetriebene Fahrzeuge gefertigt werden, zurzeit ist das nur in drei Werken möglich. Zudem hat VW Partnerschaften mit Batterieherstellern in Europa und China geschlossen. Bereits im Herbst 2017 hatten die Wolfsburger das Zukunftsprogramm "Together – Strategie 2025" ins Leben gerufen. Bis 2025 will VW mehr als 30 neue E-Modelle auf den Markt bringen. Der Konzern investiert einen zweistelligen Milliardenbetrag in die Entwicklung. Eckpfeiler der Neuausrichtung sind unter anderem der I.D., der als Kompakter, als Oberklasse-Limousine und als Bulli-Revival kommen soll, und natürlich der Bestseller: die Neuauflage des Golf . Daneben kümmert man sich auch um die anderen bekannten Modelle: Unter anderem bekommen Tiguan und Passat ein Facelift