atte 70 neue Elektromodelle bis 2028: Dieses Ziel hat Volkswagen offiziell bekannt gegeben. Spätestens Ende 2022 sollen in 16 Werken batteriebetriebene Fahrzeuge gebaut werden und in den kommenden zehn Jahren nicht weniger als 22 Millionen Elektroautos von den Bändern rollen. Zudem hat VW Partnerschaften mit Batterieherstellern in Europa und China geschlossen.