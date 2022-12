Tiguan Nummer drei steht in den Startlöchern, und dreht aktuell mit nur noch leichter Tarnung seine Runden. Optisch dürfte sich das Erfolgs-SUV aus Wolfsburg mit schmaleren Scheinwerfern und einem verschlankten Kühlergrill präsentieren, in der Schürze unten gibt's wohl einen größeren Lufteinlass. Der Radstand wird etwas länger als bei Tiguan 2, was das SUV etwas geräumiger machen dürfte.