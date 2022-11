Mit einem Smarthelm wie dem Sena R2 Evo können Radler während der Fahrt ganz entspannt miteinander reden. Auf einen Kanal einigen (Neun sind verfügbar), Interkom starten und während der Fahrt in normaler Lautstärke quatschen. Egal ob direkt hintereinander oder hinter der nächsten Kurve, dank bis zu 900 Meter Reichweite kann man auch über längere Distanzen kommunizieren. Nicht nur zu zweit oder in einer Gruppe macht sich der Helm bezahlt: Auf dem Weg zur Arbeit oder bei der Feierabendrunde kann man dank Headset-Funktion Musik oder Podcasts hören oder in erstaunlich guter Sprachqualität telefonieren. Preis: 219,00 Euro (Lennart Klocke)