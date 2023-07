Wem der Verbrauch nicht so wichtig ist, wer mehr Wert auf Fahrdynamik legt, der wird wohl mit dem Focus am glücklichsten. Hier ist das ganze Paket auf Fahrspaß ausgelegt. Das ESP regelt einen Moment später, das Fahrwerk ist straffer, die Lenkung etwas zu spitz, und der Motor knurrt böse. Das macht schon was her. Obgleich der Ceed mit 210 km/h in der Spitze kaum langsamer ist. Abgekocht werden beide vom Octavia , der Tempo 225 schafft.